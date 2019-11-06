"بر الشرائع" تنفذ دورة حاسب آلي للأعمال المكتبية لـ30 شابًّا

"السحاري": تهدف إلى تأهيل أبناء الجمعية للتوظيف

نفّذت جمعية البر الخيرية بالشرائع، دورة الحاسب الآلي للأعمال المكتبية، لتدريب 30 شابًّا، من أبناء الأسر المستفيدة، ولمدة ثلاثة أشهر.



يأتي ذلك عن طريق أحد المراكز الخاصة لتأهيل المستفيدين لسوق العمل.



وقال مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري: إن جمعية البر الخيرية بالشرائع تكفلت بجميع بمصاريف الدورة، لتأهيل المتدربين من أبناء الجمعية للتوظيف، للعمل الحر أو التوظيف والاندماج في سوق العمل، عن طريق صقل قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وبناء مستقبلهم المهني، والمساهمة الفعالة في خدمة الوطن.



وأضاف "السحاري": أن الدورة المقامة لأبناء الأسر المستفيدة من الخدمات الخيرية، التي تقدمها جمعية البر بالشرائع لاكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة للمستفيدين، وبالتالي تمكينهم من الانخراط الإيجابي في المجتمع، بما يخدم الوطن ويساهم في إعداد جيل مؤهل مهنيًا، في ظل الحاجة الماسة للشباب المهني، فيما سيحصل المتدرب المجتاز بنجاح على شهادة معتمدة.