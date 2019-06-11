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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

اليابان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 17337 والوفيات 922

سجلت وزارة الصحة اليابانية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم: بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17337 والوفيات إلى 922 حالة وفاة.

واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية انخفاض حالات الإصابة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اليابانية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم: بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17337 والوفيات إلى 922 حالة وفاة.

واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية انخفاض حالات الإصابة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:59 PM

اليابان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 17337 والوفيات 922

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اليابانية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم: بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17337 والوفيات إلى 922 حالة وفاة.

واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية انخفاض حالات الإصابة.

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