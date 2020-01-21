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عن مكافأة قتل "ترامب".. مسؤول أمريكي: تبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني

شدد على وجوب تغيير طهران لسلوكها

قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، اليوم (الثلاثاء): "إن عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني"، حسبما أفادت "رويترز".

ووصف "وود" للصحفيين في جنيف العرض بالسخيف، مشددًا على وجوب أن يغير النظام الإيراني سلوكه.

ترامب النظام الإيراني

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عن مكافأة قتل "ترامب".. مسؤول أمريكي: تبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني
سبق

قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، اليوم (الثلاثاء): "إن عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني"، حسبما أفادت "رويترز".

ووصف "وود" للصحفيين في جنيف العرض بالسخيف، مشددًا على وجوب أن يغير النظام الإيراني سلوكه.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
05:36 PM

عن مكافأة قتل "ترامب".. مسؤول أمريكي: تبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني

شدد على وجوب تغيير طهران لسلوكها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، اليوم (الثلاثاء): "إن عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرز الأسس الإرهابية للنظام الإيراني"، حسبما أفادت "رويترز".

ووصف "وود" للصحفيين في جنيف العرض بالسخيف، مشددًا على وجوب أن يغير النظام الإيراني سلوكه.

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