"القرفي" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل الملازم ريان محمد القرفي مساء أمس السبت بزواجه في مدينة أبها، وفقًا للإجراءات الاحترازية لكورونا التي حالت دون مشاركة الأهل والأصدقاء.

فيما عبّر"القرفي"عن عظيم شكره لجميع من اتصل به أو أرسل تهنئة.

"سبق" تبارك لـ"القرفي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.