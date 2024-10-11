"القرفي" يحتفل بزواجه في أبها
احتفل الملازم ريان محمد القرفي مساء أمس السبت بزواجه في مدينة أبها، وفقًا للإجراءات الاحترازية لكورونا التي حالت دون مشاركة الأهل والأصدقاء.
فيما عبّر"القرفي"عن عظيم شكره لجميع من اتصل به أو أرسل تهنئة.
"سبق" تبارك لـ"القرفي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"القرفي" يحتفل بزواجه في أبها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-11
احتفل الملازم ريان محمد القرفي مساء أمس السبت بزواجه في مدينة أبها، وفقًا للإجراءات الاحترازية لكورونا التي حالت دون مشاركة الأهل والأصدقاء.
فيما عبّر"القرفي"عن عظيم شكره لجميع من اتصل به أو أرسل تهنئة.
"سبق" تبارك لـ"القرفي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:42 AM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:40 AM
"القرفي" يحتفل بزواجه في أبها
احتفل الملازم ريان محمد القرفي مساء أمس السبت بزواجه في مدينة أبها، وفقًا للإجراءات الاحترازية لكورونا التي حالت دون مشاركة الأهل والأصدقاء.
فيما عبّر"القرفي"عن عظيم شكره لجميع من اتصل به أو أرسل تهنئة.
"سبق" تبارك لـ"القرفي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.