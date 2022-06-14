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"الصحة" البحرينية: وفاتان بكورونا و514 إصابة بالفيروس وتعافي 628

منها 281 حالة لعمالة ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 12818

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 85 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 54 عاماً.

وأعلنت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7571 في يوم 13 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 514 حالة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 628 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12818.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 138 حالة، منها 18 حالة تحت العناية، في حين أن 5352 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5370 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" البحرينية: وفاتان بكورونا و514 إصابة بالفيروس وتعافي 628
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 85 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 54 عاماً.

وأعلنت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7571 في يوم 13 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 514 حالة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 628 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12818.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 138 حالة، منها 18 حالة تحت العناية، في حين أن 5352 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5370 حالة قائمة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:38 AM

"الصحة" البحرينية: وفاتان بكورونا و514 إصابة بالفيروس وتعافي 628

منها 281 حالة لعمالة ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 12818

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 85 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 54 عاماً.

وأعلنت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7571 في يوم 13 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 514 حالة قائمة جديدة منها 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 628 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12818.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 138 حالة، منها 18 حالة تحت العناية، في حين أن 5352 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5370 حالة قائمة.

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