أسهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في تقديم يد العون والمساعدة إلى أكثر من 800 ألف شخص خلال شهر رمضان المبارك بتقديم أصناف مختلفة من المواد الغذائية في مختلف الأحياء بقيمة تقديرية تجاوزت سبعة ملايين ريال. وقال مدير الجمعية أحمد المطرفي، إن الجمعية وزعت خلال ذلك الوجبات الساخنة والسلال الغذائية والسقيا والخضراوات والفواكه والمجمدات المقدمة من البيك، إضافة إلى التمر والخبز وزكاة الفطر في اليومين الأخيرين، وبلغ عدد المستفيدين من العمل كله 845695 شخصًا في 46 حيًا وجهة، ونفذت 3348 طلعة، وأشركت أكثر من 5200 متطوع، فيما بلغت القيمة التقديرية للعمل كله 7.105.171 ريالاً. وأعرب "المطرفي" عن شكره لله -عز وجل- أولاً ثم للشريك الإستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وغيره من الداعمين والمساهمين، مضيفًا أن الجمعية تحمد الله على أن من عليها من مركبات ومعدات وفريق أسهم في الوصول إلى هذا الرقم .

"إكرام" تخدم أكثر من 800 ألف شخص بتكلفة 7 ملايين ريال في رمضان هادي العصيمي سبق 2021-05-13 أسهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في تقديم يد العون والمساعدة إلى أكثر من 800 ألف شخص خلال شهر رمضان المبارك بتقديم أصناف مختلفة من المواد الغذائية في مختلف الأحياء بقيمة تقديرية تجاوزت سبعة ملايين ريال.



وقال مدير الجمعية أحمد المطرفي، إن الجمعية وزعت خلال ذلك الوجبات الساخنة والسلال الغذائية والسقيا والخضراوات والفواكه والمجمدات المقدمة من البيك، إضافة إلى التمر والخبز وزكاة الفطر في اليومين الأخيرين، وبلغ عدد المستفيدين من العمل كله 845695 شخصًا في 46 حيًا وجهة، ونفذت 3348 طلعة، وأشركت أكثر من 5200 متطوع، فيما بلغت القيمة التقديرية للعمل كله 7.105.171 ريالاً.



وأعرب "المطرفي" عن شكره لله -عز وجل- أولاً ثم للشريك الإستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وغيره من الداعمين والمساهمين، مضيفًا أن الجمعية تحمد الله على أن من عليها من مركبات ومعدات وفريق أسهم في الوصول إلى هذا الرقم .

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 12:26 AM

"إكرام" تخدم أكثر من 800 ألف شخص بتكلفة 7 ملايين ريال في رمضان





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أسهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في تقديم يد العون والمساعدة إلى أكثر من 800 ألف شخص خلال شهر رمضان المبارك بتقديم أصناف مختلفة من المواد الغذائية في مختلف الأحياء بقيمة تقديرية تجاوزت سبعة ملايين ريال.



وقال مدير الجمعية أحمد المطرفي، إن الجمعية وزعت خلال ذلك الوجبات الساخنة والسلال الغذائية والسقيا والخضراوات والفواكه والمجمدات المقدمة من البيك، إضافة إلى التمر والخبز وزكاة الفطر في اليومين الأخيرين، وبلغ عدد المستفيدين من العمل كله 845695 شخصًا في 46 حيًا وجهة، ونفذت 3348 طلعة، وأشركت أكثر من 5200 متطوع، فيما بلغت القيمة التقديرية للعمل كله 7.105.171 ريالاً.



وأعرب "المطرفي" عن شكره لله -عز وجل- أولاً ثم للشريك الإستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وغيره من الداعمين والمساهمين، مضيفًا أن الجمعية تحمد الله على أن من عليها من مركبات ومعدات وفريق أسهم في الوصول إلى هذا الرقم .