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435 وجبة توزع بمشروع حفظ النعمة بعرعر خلال 3 أيام

المشروع يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام

وزعت جمعية ساعد الخيرية في عرعر ممثلة بمشروع حفظ النعمة 435 وجبة من فائض الطعام من 18 مناسبة عامة وخاصة، وذلك خلال ثلاثة أيام الماضية بمشاركة 13 متطوعاً .
ويهيب المشروع الراغبين بالاستفادة من خدماته بالحجز قبل المناسبة بوقت مناسب، مع التأكد من وجود فائض طعام حتى يتم خدمة أكبر عدد من المناسبات.
ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً، والفترة الثانية من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.

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435 وجبة توزع بمشروع حفظ النعمة بعرعر خلال 3 أيام
سبق

وزعت جمعية ساعد الخيرية في عرعر ممثلة بمشروع حفظ النعمة 435 وجبة من فائض الطعام من 18 مناسبة عامة وخاصة، وذلك خلال ثلاثة أيام الماضية بمشاركة 13 متطوعاً .
ويهيب المشروع الراغبين بالاستفادة من خدماته بالحجز قبل المناسبة بوقت مناسب، مع التأكد من وجود فائض طعام حتى يتم خدمة أكبر عدد من المناسبات.
ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً، والفترة الثانية من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
04:33 PM

435 وجبة توزع بمشروع حفظ النعمة بعرعر خلال 3 أيام

المشروع يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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39

وزعت جمعية ساعد الخيرية في عرعر ممثلة بمشروع حفظ النعمة 435 وجبة من فائض الطعام من 18 مناسبة عامة وخاصة، وذلك خلال ثلاثة أيام الماضية بمشاركة 13 متطوعاً .
ويهيب المشروع الراغبين بالاستفادة من خدماته بالحجز قبل المناسبة بوقت مناسب، مع التأكد من وجود فائض طعام حتى يتم خدمة أكبر عدد من المناسبات.
ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً، والفترة الثانية من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,397
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6.7 مليار دولار

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31,227
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,340
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31.1 مليار ..

23 إبريل
33,048

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