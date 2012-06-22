النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قصاص" مديرًا للمراجعة الداخلية والمكتب السري بوزارة البيئة بمكة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف "علي بن محمد أحمد قصاص الغامدي"، بالعمل مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية، ومديرًا للمكتب السري بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"قصاص" مديرًا للمراجعة الداخلية والمكتب السري بوزارة البيئة بمكة
سبق

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف "علي بن محمد أحمد قصاص الغامدي"، بالعمل مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية، ومديرًا للمكتب السري بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:04 PM

"قصاص" مديرًا للمراجعة الداخلية والمكتب السري بوزارة البيئة بمكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
329

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف "علي بن محمد أحمد قصاص الغامدي"، بالعمل مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية، ومديرًا للمكتب السري بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة