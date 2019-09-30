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ولي العهد عن قدرات السعودية العسكرية و"هجومي أرامكو": لدينا تهديدات من 360 درجة

قال : "المملكة بحجم  قارة فهي أكبر من غرب أوروبا كلها يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل"

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتي "ارامكو" كانت عمل حرب تقوم بهإيران قائلا : "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم" .

وأوضح الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS ضمن اجابته على سؤوال المحاورة والتي قالت "هذا الهجومضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟ " ليرد سموه قائلا: قد أختلف معك قليلًا، هذه الضربة لم تضربقلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياجأمريكا والصين والعالم بأسره.

وعادت المحاورة لتسأل ولي العهد " المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات انفقت على المعدات،إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

فجاء رد الأمير بقوله : المملكة العربية السعودية بحجم تقريبًا قارة، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

وعن السبب الاستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو قال سموه : أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو منيهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات انهم حمقى وهذا ما فعلوه

وأكد سمو ولي العهد أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصف ما قامت به إيران بانه "عمل حربي" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد عن قدرات السعودية العسكرية و"هجومي أرامكو": لدينا تهديدات من 360 درجة
سبق

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتي "ارامكو" كانت عمل حرب تقوم بهإيران قائلا : "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم" .

وأوضح الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS ضمن اجابته على سؤوال المحاورة والتي قالت "هذا الهجومضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟ " ليرد سموه قائلا: قد أختلف معك قليلًا، هذه الضربة لم تضربقلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياجأمريكا والصين والعالم بأسره.

وعادت المحاورة لتسأل ولي العهد " المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات انفقت على المعدات،إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

فجاء رد الأمير بقوله : المملكة العربية السعودية بحجم تقريبًا قارة، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

وعن السبب الاستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو قال سموه : أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو منيهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات انهم حمقى وهذا ما فعلوه

وأكد سمو ولي العهد أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصف ما قامت به إيران بانه "عمل حربي" .

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:37 AM

ولي العهد عن قدرات السعودية العسكرية و"هجومي أرامكو": لدينا تهديدات من 360 درجة

قال : "المملكة بحجم  قارة فهي أكبر من غرب أوروبا كلها يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتي "ارامكو" كانت عمل حرب تقوم بهإيران قائلا : "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم" .

وأوضح الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS ضمن اجابته على سؤوال المحاورة والتي قالت "هذا الهجومضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟ " ليرد سموه قائلا: قد أختلف معك قليلًا، هذه الضربة لم تضربقلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياجأمريكا والصين والعالم بأسره.

وعادت المحاورة لتسأل ولي العهد " المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات انفقت على المعدات،إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

فجاء رد الأمير بقوله : المملكة العربية السعودية بحجم تقريبًا قارة، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

وعن السبب الاستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو قال سموه : أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو منيهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات انهم حمقى وهذا ما فعلوه

وأكد سمو ولي العهد أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصف ما قامت به إيران بانه "عمل حربي" .

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