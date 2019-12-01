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بفارق نقطة عن الأهلي.. طائرة الهلال تتصدر ترتيب الدوري

تصدر فريق الهلال دوري ممتاز الطائرة، بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني 26 نقطة، فيما ظل الاتحاد على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثالث.

وكان الهلال قد حقق فوزاً مستحقاً على الاتحاد بنتيجة 3/ 0، بعد أن فرض سيطرته على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الهلال بالعاصمة الرياض، فيما فقد الأهلي الصدارة.


وجاءت بقية النتائج على النحو النالي:
‬‬‫فوز الوحدة على السلام 0/3.‬
‫فوز الفيصلي على النصر 1/3‬
‫فوز الموج على الجبلين 1/3.‬
‫فوز الابتسام على الهداية 1/3‬.

دوري ممتاز الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بفارق نقطة عن الأهلي.. طائرة الهلال تتصدر ترتيب الدوري
سبق

تصدر فريق الهلال دوري ممتاز الطائرة، بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني 26 نقطة، فيما ظل الاتحاد على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثالث.

وكان الهلال قد حقق فوزاً مستحقاً على الاتحاد بنتيجة 3/ 0، بعد أن فرض سيطرته على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الهلال بالعاصمة الرياض، فيما فقد الأهلي الصدارة.


وجاءت بقية النتائج على النحو النالي:
‬‬‫فوز الوحدة على السلام 0/3.‬
‫فوز الفيصلي على النصر 1/3‬
‫فوز الموج على الجبلين 1/3.‬
‫فوز الابتسام على الهداية 1/3‬.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:04 PM

بفارق نقطة عن الأهلي.. طائرة الهلال تتصدر ترتيب الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدر فريق الهلال دوري ممتاز الطائرة، بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني 26 نقطة، فيما ظل الاتحاد على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثالث.

وكان الهلال قد حقق فوزاً مستحقاً على الاتحاد بنتيجة 3/ 0، بعد أن فرض سيطرته على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الهلال بالعاصمة الرياض، فيما فقد الأهلي الصدارة.


وجاءت بقية النتائج على النحو النالي:
‬‬‫فوز الوحدة على السلام 0/3.‬
‫فوز الفيصلي على النصر 1/3‬
‫فوز الموج على الجبلين 1/3.‬
‫فوز الابتسام على الهداية 1/3‬.

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