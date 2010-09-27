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تعليم ظهران الجنوب توزّع أجهزة لوحية على الطلاب والطالبات

قدّمتها تكافل للطلاب لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد

وزّعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، اليوم، الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية التي قدّمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي أن الإدارة قامت بتوزيع 126 جهازاً لوحياً على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في برنامج تكافل، مشيراً إلى أن التوزيع جرى بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع مكتب التعليم بالحرجة وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب، مشيداً بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد خياراً استراتيجيا، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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تعليم ظهران الجنوب توزّع أجهزة لوحية على الطلاب والطالبات
سبق

وزّعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، اليوم، الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية التي قدّمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي أن الإدارة قامت بتوزيع 126 جهازاً لوحياً على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في برنامج تكافل، مشيراً إلى أن التوزيع جرى بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع مكتب التعليم بالحرجة وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب، مشيداً بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد خياراً استراتيجيا، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:16 PM

تعليم ظهران الجنوب توزّع أجهزة لوحية على الطلاب والطالبات

قدّمتها تكافل للطلاب لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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وزّعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، اليوم، الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية التي قدّمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي أن الإدارة قامت بتوزيع 126 جهازاً لوحياً على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في برنامج تكافل، مشيراً إلى أن التوزيع جرى بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع مكتب التعليم بالحرجة وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب، مشيداً بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد خياراً استراتيجيا، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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