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عبر "نرتقي".. المراكز الصحية تطور مستوى أداء موظفيها

تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد

بدأت وزارة الصحة، فعلياً، تنفيذ مشروع برنامج ''نرتقي'' الذي يستهدف فريق العمل بالمراكز الصحية، وأولوية المستهدفين (مديري المراكز، موظفي الاستقبال، خدمة العملاء، التمريض).

ويهدف البرنامج إلى تطوير جميع موظفي المراكز الصحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجال تقديم الخدمة، ورفع مستوى رضا العاملين والمراجعين (العملاء الداخليين والخارجيين).

وجاء التخطيط لمبادرة "نرتقي" حتى تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد، وكذلك إلهام مَن حولهم لاتباع نفس الأسلوب بما ينسجم مع النظرة المستقبلية لرؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "نرتقي".. المراكز الصحية تطور مستوى أداء موظفيها
سبق

بدأت وزارة الصحة، فعلياً، تنفيذ مشروع برنامج ''نرتقي'' الذي يستهدف فريق العمل بالمراكز الصحية، وأولوية المستهدفين (مديري المراكز، موظفي الاستقبال، خدمة العملاء، التمريض).

ويهدف البرنامج إلى تطوير جميع موظفي المراكز الصحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجال تقديم الخدمة، ورفع مستوى رضا العاملين والمراجعين (العملاء الداخليين والخارجيين).

وجاء التخطيط لمبادرة "نرتقي" حتى تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد، وكذلك إلهام مَن حولهم لاتباع نفس الأسلوب بما ينسجم مع النظرة المستقبلية لرؤية 2030.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:47 PM

عبر "نرتقي".. المراكز الصحية تطور مستوى أداء موظفيها

تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
0
909

بدأت وزارة الصحة، فعلياً، تنفيذ مشروع برنامج ''نرتقي'' الذي يستهدف فريق العمل بالمراكز الصحية، وأولوية المستهدفين (مديري المراكز، موظفي الاستقبال، خدمة العملاء، التمريض).

ويهدف البرنامج إلى تطوير جميع موظفي المراكز الصحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجال تقديم الخدمة، ورفع مستوى رضا العاملين والمراجعين (العملاء الداخليين والخارجيين).

وجاء التخطيط لمبادرة "نرتقي" حتى تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد، وكذلك إلهام مَن حولهم لاتباع نفس الأسلوب بما ينسجم مع النظرة المستقبلية لرؤية 2030.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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24,335
29 مليار ..

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