مصرع 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين جرّاء زلزال قوي ضرب شمال غربي إيران

بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 120 آخرون على الأقل من جرّاء زلزال قوى ضرب شمال غربي إيران، اليوم، بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد نحو 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي؛ إن خمسة أشخاص قُتلوا، وإن الزلزال دمّر 30 منزلاً.

وتجري عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتيْن، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وخرج السكان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية من جرّاء الزلزال.