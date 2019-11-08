النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين جرّاء زلزال قوي ضرب شمال غربي إيران

بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 120 آخرون على الأقل من جرّاء زلزال قوى ضرب شمال غربي إيران، اليوم، بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد نحو 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي؛ إن خمسة أشخاص قُتلوا، وإن الزلزال دمّر 30 منزلاً.

وتجري عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتيْن، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وخرج السكان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية من جرّاء الزلزال.

مقياس ريختر زلزال شمال غربي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين جرّاء زلزال قوي ضرب شمال غربي إيران
سبق

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 120 آخرون على الأقل من جرّاء زلزال قوى ضرب شمال غربي إيران، اليوم، بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد نحو 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي؛ إن خمسة أشخاص قُتلوا، وإن الزلزال دمّر 30 منزلاً.

وتجري عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتيْن، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وخرج السكان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية من جرّاء الزلزال.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:20 PM

مصرع 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين جرّاء زلزال قوي ضرب شمال غربي إيران

بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
84

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 120 آخرون على الأقل من جرّاء زلزال قوى ضرب شمال غربي إيران، اليوم، بلغت قوته 9. 5 درجة على مقياس ريختر.

ويقع مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد نحو 120 كلم جنوب شرقي مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي؛ إن خمسة أشخاص قُتلوا، وإن الزلزال دمّر 30 منزلاً.

وتجري عمليات إنقاذ في 41 قرية، وتتركز الأضرار المادية في منطقتيْن، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وخرج السكان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية من جرّاء الزلزال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,899
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,044
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,458
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,703

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة