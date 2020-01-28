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"غريميو" البرازيلي يبحث ضم "إدواردو" محترف "الهلال"

مصادر "هلالية": اتجاه لاستمرار اللاعب وتجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن عودة مرتقبة للاعبها كارلوس إدواردو محترف الهلال للعب في صفوف أحد الأندية البرازيلية عقب نهاية موسمه الحالي مع الهلال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "portaldogremista"؛ فإن نادي غريميو البرازيلي، هو النادي الأقرب لضم اللاعب إدواردو؛ حيث كشف الصحفي البرازيلي نيكولا عن أن إدارة غريميو تثق كثيرًا في اللاعب.

وأفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال، عن رغبة الإدارة في التجديد مع اللاعب، واستمراره في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة؛ نظرًا لمستوياته المميزة مع الفريق منذ انضمامه.

وكان غريميو قد أعلن -أول أمس- عن ضم محترف الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز عقب نهاية تعاقد اللاعب مع فريقه السابق كروزيرو الذي هبط للدرجة الأدنى.

كارلوس إدواردو الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"غريميو" البرازيلي يبحث ضم "إدواردو" محترف "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن عودة مرتقبة للاعبها كارلوس إدواردو محترف الهلال للعب في صفوف أحد الأندية البرازيلية عقب نهاية موسمه الحالي مع الهلال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "portaldogremista"؛ فإن نادي غريميو البرازيلي، هو النادي الأقرب لضم اللاعب إدواردو؛ حيث كشف الصحفي البرازيلي نيكولا عن أن إدارة غريميو تثق كثيرًا في اللاعب.

وأفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال، عن رغبة الإدارة في التجديد مع اللاعب، واستمراره في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة؛ نظرًا لمستوياته المميزة مع الفريق منذ انضمامه.

وكان غريميو قد أعلن -أول أمس- عن ضم محترف الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز عقب نهاية تعاقد اللاعب مع فريقه السابق كروزيرو الذي هبط للدرجة الأدنى.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:09 PM

"غريميو" البرازيلي يبحث ضم "إدواردو" محترف "الهلال"

مصادر "هلالية": اتجاه لاستمرار اللاعب وتجديد تعاقده

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن عودة مرتقبة للاعبها كارلوس إدواردو محترف الهلال للعب في صفوف أحد الأندية البرازيلية عقب نهاية موسمه الحالي مع الهلال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "portaldogremista"؛ فإن نادي غريميو البرازيلي، هو النادي الأقرب لضم اللاعب إدواردو؛ حيث كشف الصحفي البرازيلي نيكولا عن أن إدارة غريميو تثق كثيرًا في اللاعب.

وأفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال، عن رغبة الإدارة في التجديد مع اللاعب، واستمراره في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة؛ نظرًا لمستوياته المميزة مع الفريق منذ انضمامه.

وكان غريميو قد أعلن -أول أمس- عن ضم محترف الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز عقب نهاية تعاقد اللاعب مع فريقه السابق كروزيرو الذي هبط للدرجة الأدنى.

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