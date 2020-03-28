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أكثر من مليون اتصال خلال شهر.. هذه أكثر الأسئلة التي تلقّاها 937 عن "كورونا"

المركز سيطلق قريبًا العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدّمة وفق أحدث التقنيات

تلقى مركز الصحة "937" التابع لوزارة الصحة، أكثر من مليون وأربع مئة ألف اتصال خلال أكثر من شهر، وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " بشكل خاص.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائي خدمة عملاء، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميًّا بدون توقف، عبر قنواته المتعددة المتمثلة في الاتصال على الرقم الموحد 937، أو من خلال حساب المركز في تويتر @saudimoh937 ، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa ، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

وسيطلق المركز في القريب العاجل العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وبحسب تصنيف المركز فقد تنوعت المكالمات الواردة على النحو التالي: الاستشارات الطبية: 496،185 مكالمة، البلاغات: 82،934 مكالمة، المواعيد 452,049 مكالمة،، الاستفسارات عن كورونا: 108،148 مكالمة، الاستشارات الطبية عن كورونا: 216،584 مكالمة، والاستفسارات العامة: 281،541 مكالمة.

وتمحورت الأسئلة الواردة للمركز الخاصة بفيروس كورونا حول: (ما إجراءات العزل المنزلي؟)، (هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟)، (ما أعراض فيروس كورونا؟)، (إذا خالطت شخصًا مصابًا بالفيروس أو شخصًا قادمًا من السفر ماذا أفعل؟).

ويعمل مركز الصحة ٩٣٧ وفق منهجيات الارتكاز والمحورية، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيد المتمثلة في تقديم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

ولا يقتصر دوره على تلقي الاتصالات الطبية، بل يقوم باستقبال خدمة الشكاوى والبلاغات ويتابعها ويتحقق من إغلاقها، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، واستقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، ويقيس مدى الرضا ويرفع المقترحات للتحسين، إلى جانب تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات؛ لضمان تقديم أفضلها وبما يدعم تطويرها، كما يعمل على دعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من مليون اتصال خلال شهر.. هذه أكثر الأسئلة التي تلقّاها 937 عن "كورونا"
سبق

تلقى مركز الصحة "937" التابع لوزارة الصحة، أكثر من مليون وأربع مئة ألف اتصال خلال أكثر من شهر، وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " بشكل خاص.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائي خدمة عملاء، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميًّا بدون توقف، عبر قنواته المتعددة المتمثلة في الاتصال على الرقم الموحد 937، أو من خلال حساب المركز في تويتر @saudimoh937 ، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa ، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

وسيطلق المركز في القريب العاجل العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وبحسب تصنيف المركز فقد تنوعت المكالمات الواردة على النحو التالي: الاستشارات الطبية: 496،185 مكالمة، البلاغات: 82،934 مكالمة، المواعيد 452,049 مكالمة،، الاستفسارات عن كورونا: 108،148 مكالمة، الاستشارات الطبية عن كورونا: 216،584 مكالمة، والاستفسارات العامة: 281،541 مكالمة.

وتمحورت الأسئلة الواردة للمركز الخاصة بفيروس كورونا حول: (ما إجراءات العزل المنزلي؟)، (هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟)، (ما أعراض فيروس كورونا؟)، (إذا خالطت شخصًا مصابًا بالفيروس أو شخصًا قادمًا من السفر ماذا أفعل؟).

ويعمل مركز الصحة ٩٣٧ وفق منهجيات الارتكاز والمحورية، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيد المتمثلة في تقديم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

ولا يقتصر دوره على تلقي الاتصالات الطبية، بل يقوم باستقبال خدمة الشكاوى والبلاغات ويتابعها ويتحقق من إغلاقها، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، واستقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، ويقيس مدى الرضا ويرفع المقترحات للتحسين، إلى جانب تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات؛ لضمان تقديم أفضلها وبما يدعم تطويرها، كما يعمل على دعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:35 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:22 PM

أكثر من مليون اتصال خلال شهر.. هذه أكثر الأسئلة التي تلقّاها 937 عن "كورونا"

المركز سيطلق قريبًا العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدّمة وفق أحدث التقنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى مركز الصحة "937" التابع لوزارة الصحة، أكثر من مليون وأربع مئة ألف اتصال خلال أكثر من شهر، وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام، وفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " بشكل خاص.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائي خدمة عملاء، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميًّا بدون توقف، عبر قنواته المتعددة المتمثلة في الاتصال على الرقم الموحد 937، أو من خلال حساب المركز في تويتر @saudimoh937 ، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa ، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

وسيطلق المركز في القريب العاجل العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وبحسب تصنيف المركز فقد تنوعت المكالمات الواردة على النحو التالي: الاستشارات الطبية: 496،185 مكالمة، البلاغات: 82،934 مكالمة، المواعيد 452,049 مكالمة،، الاستفسارات عن كورونا: 108،148 مكالمة، الاستشارات الطبية عن كورونا: 216،584 مكالمة، والاستفسارات العامة: 281،541 مكالمة.

وتمحورت الأسئلة الواردة للمركز الخاصة بفيروس كورونا حول: (ما إجراءات العزل المنزلي؟)، (هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟)، (ما أعراض فيروس كورونا؟)، (إذا خالطت شخصًا مصابًا بالفيروس أو شخصًا قادمًا من السفر ماذا أفعل؟).

ويعمل مركز الصحة ٩٣٧ وفق منهجيات الارتكاز والمحورية، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيد المتمثلة في تقديم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

ولا يقتصر دوره على تلقي الاتصالات الطبية، بل يقوم باستقبال خدمة الشكاوى والبلاغات ويتابعها ويتحقق من إغلاقها، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، واستقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، ويقيس مدى الرضا ويرفع المقترحات للتحسين، إلى جانب تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات؛ لضمان تقديم أفضلها وبما يدعم تطويرها، كما يعمل على دعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

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