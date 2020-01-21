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أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف المعروض

بلغ خام قياسي مزيج برنت العالمي 64.58 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة اليوم الثلاثاء مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف، عقب إعلان البلد المصدّر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 62 سنتاً، بما يعادل نحو واحد بالمائة إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.7 بالمائة إلى 58.12 دولار.

ووفق "رويترز"، قال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: الوضع في ليبيا أعطى دعماً مبكراً لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.

كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيراً، حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط اطلعت عليها "رويترز" يوم الاثنين إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب ليبيا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف المعروض
سبق

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة اليوم الثلاثاء مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف، عقب إعلان البلد المصدّر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 62 سنتاً، بما يعادل نحو واحد بالمائة إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.7 بالمائة إلى 58.12 دولار.

ووفق "رويترز"، قال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: الوضع في ليبيا أعطى دعماً مبكراً لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.

كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيراً، حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط اطلعت عليها "رويترز" يوم الاثنين إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب ليبيا.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:48 AM

أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف المعروض

بلغ خام قياسي مزيج برنت العالمي 64.58 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة اليوم الثلاثاء مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف، عقب إعلان البلد المصدّر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 62 سنتاً، بما يعادل نحو واحد بالمائة إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً أو 0.7 بالمائة إلى 58.12 دولار.

ووفق "رويترز"، قال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: الوضع في ليبيا أعطى دعماً مبكراً لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.

كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيراً، حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط اطلعت عليها "رويترز" يوم الاثنين إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب ليبيا.

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