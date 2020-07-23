النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

يواجه فريق باريس سان جرمان نظيره سانت اتيان غدًا في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور خمسة آلاف متفرج فقط بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وستكون النسخة الـ103 من نهائي مسابقة الكأس، المباراة الكروية الرسمية الأولى في فرنسا منذ 10 مارس الماضي، عندما توقف النشاط المحلي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تقرر سلطات اللعبة أواخر أبريل، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج سان جرمان بلقب الدوري.

وتشكل هذه المباراة محطة أولى في سلسلة لقاءات رسمية لنادي باريس سان جرمان؛ إذ يخوض بعدها بأسبوع (31 يوليو) نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد ليون، قبل مواجهته المرتقبة في أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى سانت اتيان إلى تعويض موسم مخيب احتل فيه المركز السابع عشر في الدوري المحلي قبل توقف النشاط، وهو يعود إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 1982 عندما كان يعيش حقبة ذهبية بوجود بلاتيني ودومينيك روشتو وغيرهم من نجوم اللعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا
سبق

يواجه فريق باريس سان جرمان نظيره سانت اتيان غدًا في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور خمسة آلاف متفرج فقط بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وستكون النسخة الـ103 من نهائي مسابقة الكأس، المباراة الكروية الرسمية الأولى في فرنسا منذ 10 مارس الماضي، عندما توقف النشاط المحلي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تقرر سلطات اللعبة أواخر أبريل، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج سان جرمان بلقب الدوري.

وتشكل هذه المباراة محطة أولى في سلسلة لقاءات رسمية لنادي باريس سان جرمان؛ إذ يخوض بعدها بأسبوع (31 يوليو) نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد ليون، قبل مواجهته المرتقبة في أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى سانت اتيان إلى تعويض موسم مخيب احتل فيه المركز السابع عشر في الدوري المحلي قبل توقف النشاط، وهو يعود إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 1982 عندما كان يعيش حقبة ذهبية بوجود بلاتيني ودومينيك روشتو وغيرهم من نجوم اللعبة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:51 PM

بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
223

يواجه فريق باريس سان جرمان نظيره سانت اتيان غدًا في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور خمسة آلاف متفرج فقط بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وستكون النسخة الـ103 من نهائي مسابقة الكأس، المباراة الكروية الرسمية الأولى في فرنسا منذ 10 مارس الماضي، عندما توقف النشاط المحلي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تقرر سلطات اللعبة أواخر أبريل، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج سان جرمان بلقب الدوري.

وتشكل هذه المباراة محطة أولى في سلسلة لقاءات رسمية لنادي باريس سان جرمان؛ إذ يخوض بعدها بأسبوع (31 يوليو) نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد ليون، قبل مواجهته المرتقبة في أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى سانت اتيان إلى تعويض موسم مخيب احتل فيه المركز السابع عشر في الدوري المحلي قبل توقف النشاط، وهو يعود إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 1982 عندما كان يعيش حقبة ذهبية بوجود بلاتيني ودومينيك روشتو وغيرهم من نجوم اللعبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,983
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,124

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة