بحضور خمسة آلاف متفرج.. سان جرمان يلتقي سانت اتيان في نهائي كأس فرنسا

يواجه فريق باريس سان جرمان نظيره سانت اتيان غدًا في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور خمسة آلاف متفرج فقط بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.



وستكون النسخة الـ103 من نهائي مسابقة الكأس، المباراة الكروية الرسمية الأولى في فرنسا منذ 10 مارس الماضي، عندما توقف النشاط المحلي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تقرر سلطات اللعبة أواخر أبريل، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج سان جرمان بلقب الدوري.



وتشكل هذه المباراة محطة أولى في سلسلة لقاءات رسمية لنادي باريس سان جرمان؛ إذ يخوض بعدها بأسبوع (31 يوليو) نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد ليون، قبل مواجهته المرتقبة في أغسطس المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل يسعى سانت اتيان إلى تعويض موسم مخيب احتل فيه المركز السابع عشر في الدوري المحلي قبل توقف النشاط، وهو يعود إلى نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 1982 عندما كان يعيش حقبة ذهبية بوجود بلاتيني ودومينيك روشتو وغيرهم من نجوم اللعبة.