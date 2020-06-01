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"الشورى" يطالب ديوان المحاسبة باسترجاع المبالغ المستحقة للدولة غير المحصلة

المجلس وافق في جلسته اليوم على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وطالب في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً)، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، كما أكّد قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

وطالب المجلس الديوان بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب ديوان المحاسبة باسترجاع المبالغ المستحقة للدولة غير المحصلة
سبق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وطالب في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً)، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، كما أكّد قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

وطالب المجلس الديوان بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:04 PM

"الشورى" يطالب ديوان المحاسبة باسترجاع المبالغ المستحقة للدولة غير المحصلة

المجلس وافق في جلسته اليوم على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وطالب في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً)، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، كما أكّد قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

وطالب المجلس الديوان بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

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