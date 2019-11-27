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صحف الإمارات عن زيارة ولي العهد: باحتفاء وترحيب كبيرين نستقبله

تزيّن مبنى شركة "أدنوك" في أبو ظبي بعلمَي المملكة والإمارات

تصدّرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، اليوم، عناوين الصحف الإماراتية والبرامج التلفزيونية الجماهيرية خلال الساعات الماضية وسط اهتمام رسمي وشعبي بالزيارة المرتقبة للضيف الكبير.

وقالت صحيفة "البيان" في صدر صفحاتها الصادرة، اليوم، "باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي".

كما وصف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفيرالامارات لدى السعودية، الزيارة بالتاريخية ودوّن عبر حسابه في "تويتر": (اليوم) يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية - الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

وأفردت صحيفة "الخليج" الإماراتية تقريراً مطولاً عن العلاقات السعودية - الإماراتية جاء في مقدمته، أن العلاقات الإماراتية - السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك»

وترتبط دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عزّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وكانت أبوظبي قد استعدت لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، وعرض مبنى "أدنوك" بالعاصمة الإماراتية، صوراً لولي العهد ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاءً بالزيارة المرتقبة.

الإمارات الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد في الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحف الإمارات عن زيارة ولي العهد: باحتفاء وترحيب كبيرين نستقبله
سبق

تصدّرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، اليوم، عناوين الصحف الإماراتية والبرامج التلفزيونية الجماهيرية خلال الساعات الماضية وسط اهتمام رسمي وشعبي بالزيارة المرتقبة للضيف الكبير.

وقالت صحيفة "البيان" في صدر صفحاتها الصادرة، اليوم، "باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي".

كما وصف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفيرالامارات لدى السعودية، الزيارة بالتاريخية ودوّن عبر حسابه في "تويتر": (اليوم) يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية - الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

وأفردت صحيفة "الخليج" الإماراتية تقريراً مطولاً عن العلاقات السعودية - الإماراتية جاء في مقدمته، أن العلاقات الإماراتية - السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك»

وترتبط دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عزّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وكانت أبوظبي قد استعدت لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، وعرض مبنى "أدنوك" بالعاصمة الإماراتية، صوراً لولي العهد ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاءً بالزيارة المرتقبة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:35 AM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
07:48 PM

صحف الإمارات عن زيارة ولي العهد: باحتفاء وترحيب كبيرين نستقبله

تزيّن مبنى شركة "أدنوك" في أبو ظبي بعلمَي المملكة والإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدّرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، اليوم، عناوين الصحف الإماراتية والبرامج التلفزيونية الجماهيرية خلال الساعات الماضية وسط اهتمام رسمي وشعبي بالزيارة المرتقبة للضيف الكبير.

وقالت صحيفة "البيان" في صدر صفحاتها الصادرة، اليوم، "باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي".

كما وصف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان؛ سفيرالامارات لدى السعودية، الزيارة بالتاريخية ودوّن عبر حسابه في "تويتر": (اليوم) يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية - الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.

وأفردت صحيفة "الخليج" الإماراتية تقريراً مطولاً عن العلاقات السعودية - الإماراتية جاء في مقدمته، أن العلاقات الإماراتية - السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك»

وترتبط دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عزّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وكانت أبوظبي قد استعدت لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، وعرض مبنى "أدنوك" بالعاصمة الإماراتية، صوراً لولي العهد ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاءً بالزيارة المرتقبة.

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