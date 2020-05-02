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عن بعد .. أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بجامعة الباحة

وسط الإجراءات والتجهيزات التقنية والخطط اللازمة لضمان سيرها بالشكل المطلوب

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد في أول أسبوع اختبارات بلغ 33,130 ألف طالب وطالبة, بينما بلغ عدد الاختبارات التي جرت 2227 اختبارًا.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بدأ طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

جامعة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد .. أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بجامعة الباحة
سبق

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد في أول أسبوع اختبارات بلغ 33,130 ألف طالب وطالبة, بينما بلغ عدد الاختبارات التي جرت 2227 اختبارًا.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بدأ طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:59 PM

عن بعد .. أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية بجامعة الباحة

وسط الإجراءات والتجهيزات التقنية والخطط اللازمة لضمان سيرها بالشكل المطلوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد في أول أسبوع اختبارات بلغ 33,130 ألف طالب وطالبة, بينما بلغ عدد الاختبارات التي جرت 2227 اختبارًا.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بدأ طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

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