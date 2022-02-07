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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم.

واستدعت شرطة الاحتلال المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم.

واستدعت شرطة الاحتلال المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:13 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا "تلمودية" عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة حول "الهيكل" المزعوم.

واستدعت شرطة الاحتلال المرابـطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق.

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