النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود

اطلع على آلية استقبال المستفيدين وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مركز لقاحات كوفيد-19 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث اطلع على آلية استقبال المستفيدين، وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والكوادر الطبية والفنية والتطوعية المشاركة في المركز.

والتقى خلال الجولة -التي رافقه فيها رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري- بالطلبة الحاضرين لأخذ اللقاح وأولياء أمورهم، مشيداً بحرصهم على أخذ جرعتين من اللقاح لعودة حضورية آمنة لمدارسهم وكلياتهم، منوهاً بجهود جميع العاملين في المركز ومتابعتهم لسير العمل.

وأكد وزير التعليم في تصريح صحفي اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل للتعليم، واستكمال الرحلة التعليمية للطلبة ومنسوبي التعليم, مبيناً أن مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يُعد واحداً من 37 مركزاً تشارك فيه وزارة التعليم والجامعات لخدمة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن وجوده في المركز هو من منطلق المسؤولية، وحث الطلبة وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم للحصول على جرعتي اللقاح؛ لبداية عام دراسي آمن، والمحافظة على سلامة أبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى أن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93%، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة، وسيأخذون الجرعة الثانية، ويكملون حضورهم إلى المدرسة مع زملائهم، كذلك بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي ومنسوبي التعليم كافة حريصون أيضاً على استكمال جرعاتهم، منوهاً بأهمية حصول الجميع على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

وأكد آل الشيخ التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة ووقاية لاعتماد الإجراءات الصحية، وتوفير مواعيد اللقاح للطلبة، مبيناً أن العام الدراسي الجديد استثنائي بما يحمله من تحديات، ورغبة حقيقية للعودة للحياة الطبيعية للمجتمع، بوصف التعليم أحد أهم مظاهر تلك العودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود
سبق

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مركز لقاحات كوفيد-19 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث اطلع على آلية استقبال المستفيدين، وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والكوادر الطبية والفنية والتطوعية المشاركة في المركز.

والتقى خلال الجولة -التي رافقه فيها رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري- بالطلبة الحاضرين لأخذ اللقاح وأولياء أمورهم، مشيداً بحرصهم على أخذ جرعتين من اللقاح لعودة حضورية آمنة لمدارسهم وكلياتهم، منوهاً بجهود جميع العاملين في المركز ومتابعتهم لسير العمل.

وأكد وزير التعليم في تصريح صحفي اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل للتعليم، واستكمال الرحلة التعليمية للطلبة ومنسوبي التعليم, مبيناً أن مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يُعد واحداً من 37 مركزاً تشارك فيه وزارة التعليم والجامعات لخدمة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن وجوده في المركز هو من منطلق المسؤولية، وحث الطلبة وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم للحصول على جرعتي اللقاح؛ لبداية عام دراسي آمن، والمحافظة على سلامة أبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى أن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93%، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة، وسيأخذون الجرعة الثانية، ويكملون حضورهم إلى المدرسة مع زملائهم، كذلك بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي ومنسوبي التعليم كافة حريصون أيضاً على استكمال جرعاتهم، منوهاً بأهمية حصول الجميع على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

وأكد آل الشيخ التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة ووقاية لاعتماد الإجراءات الصحية، وتوفير مواعيد اللقاح للطلبة، مبيناً أن العام الدراسي الجديد استثنائي بما يحمله من تحديات، ورغبة حقيقية للعودة للحياة الطبيعية للمجتمع، بوصف التعليم أحد أهم مظاهر تلك العودة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
07:40 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:30 PM

وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود

اطلع على آلية استقبال المستفيدين وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
437

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مركز لقاحات كوفيد-19 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث اطلع على آلية استقبال المستفيدين، وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والكوادر الطبية والفنية والتطوعية المشاركة في المركز.

والتقى خلال الجولة -التي رافقه فيها رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري- بالطلبة الحاضرين لأخذ اللقاح وأولياء أمورهم، مشيداً بحرصهم على أخذ جرعتين من اللقاح لعودة حضورية آمنة لمدارسهم وكلياتهم، منوهاً بجهود جميع العاملين في المركز ومتابعتهم لسير العمل.

وأكد وزير التعليم في تصريح صحفي اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل للتعليم، واستكمال الرحلة التعليمية للطلبة ومنسوبي التعليم, مبيناً أن مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يُعد واحداً من 37 مركزاً تشارك فيه وزارة التعليم والجامعات لخدمة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن وجوده في المركز هو من منطلق المسؤولية، وحث الطلبة وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم للحصول على جرعتي اللقاح؛ لبداية عام دراسي آمن، والمحافظة على سلامة أبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى أن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93%، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة، وسيأخذون الجرعة الثانية، ويكملون حضورهم إلى المدرسة مع زملائهم، كذلك بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي ومنسوبي التعليم كافة حريصون أيضاً على استكمال جرعاتهم، منوهاً بأهمية حصول الجميع على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

وأكد آل الشيخ التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة ووقاية لاعتماد الإجراءات الصحية، وتوفير مواعيد اللقاح للطلبة، مبيناً أن العام الدراسي الجديد استثنائي بما يحمله من تحديات، ورغبة حقيقية للعودة للحياة الطبيعية للمجتمع، بوصف التعليم أحد أهم مظاهر تلك العودة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة