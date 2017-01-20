بدون سلاح.. شاهد رجلًا يصيب أسدًا بالرعب

خلال جولة جبلية في منطقة أحراش بضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وجَد رجل نفسه مطاردًا بأسد جبلي؛ وبدلًا من الهرب، استدار الرجل وواجه الأسد؛ فأصيب الحيوان بالرعب.

وتحت عنوان "قلَب الطاولة على الأسد"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم 8 يناير الجاري، في ضواحي مدينة لوس أنجلوس.

وتظهر اللقطات ساقيْ رجل وهو يسير على ممر وسط شجيرات جافة، بينما تظهر في الخلفية مساحة واسعة من المياه.

وفجأة ظهر أسد جبلي قادمًا من وراء الرجل، ويبدو مستعدًّا للانقضاض.. وفي تلك اللحظة قام الرجل بما لم يخطر على بال، فقد استدار وقرر مواجهة الأسد الجبلي، ثم أطلق زئيرًا يقلد به زئير الأسد، وهنا هرب الأسد الجبلي واختبأ وراء الشجيرات الصغيرة خوفًا من الرجل صاحب الزئير.

وتقول الصحيفة: يبدو أن أسد الجبل كان شبلًا صغيرًا؛ وهو ما يبدو من حجمه، أما الأسد الجبلي الكبير فيبلغ طوله حوالى مترين، ووزنه ما بين 60 و70 كيلوجرامًا.

ونشر الرجل اللقطات على الإنترنت، وعلّق قائلًا: "لقد طاردني أسد جبلي، فواجهته وأخفته بزئير في اللحظة الأخيرة".

وأشاد الكثيرون بما قام به الرجل؛ حيث قال أحدهم: "هذا في الواقع ما يجب عليك فعله بالضبط. تزأر بأعلى صوتك فتخيفه! وإذا لم تفعل ذلك فسيستمر الأسد بمطاردتك". وأضاف آخر: "رد فعل رائع من الرجل، ولولا ذلك كان من الممكن أن يهاجمك الأسد". ولكن أحد المشاهدين علّق قائلًا: "واضح أن الأسد شبل صغير وعديم الخبرة، ولو كان أسدًا كبيرًا فربما قتل الرجل إذا زأر في وجهه".