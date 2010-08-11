النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع المدني" يعلن جاهزيته لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

للتعامل مع كل الحالات الطارئة التي تمثل خطرًا على ضيوف الرحمن

أكملت فِرَق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات، والساحات المحيطة بها، كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتأتي الاستعدادات عبر سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطرًا على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكل الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كل المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات.

من جانبه، أوضح العميد عبدالله السحيباني قائد منشأة الجمرات، أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشآة الجمرات؛ يتم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كل الاتجاهات، بعد إخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشتمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

وبيّن الرائد رياض الجديعي ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه، أن عملهم بالغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم، والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشآت الجمرات؛ من أجل متابعة سير الحجاج، والتأكد من سلامتهم، وعدم وجود أي إصابات أو حالات إغماء أو تزاحم، وفي حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال أقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب، ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.

من جهته ذكر النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، ويأتي ذلك بعد اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كل الأدوار والمهام الأساسية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط؛ مشيرًا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني" يعلن جاهزيته لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات
سبق

أكملت فِرَق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات، والساحات المحيطة بها، كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتأتي الاستعدادات عبر سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطرًا على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكل الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كل المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات.

من جانبه، أوضح العميد عبدالله السحيباني قائد منشأة الجمرات، أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشآة الجمرات؛ يتم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كل الاتجاهات، بعد إخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشتمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

وبيّن الرائد رياض الجديعي ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه، أن عملهم بالغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم، والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشآت الجمرات؛ من أجل متابعة سير الحجاج، والتأكد من سلامتهم، وعدم وجود أي إصابات أو حالات إغماء أو تزاحم، وفي حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال أقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب، ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.

من جهته ذكر النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، ويأتي ذلك بعد اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كل الأدوار والمهام الأساسية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط؛ مشيرًا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:22 PM

"الدفاع المدني" يعلن جاهزيته لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

للتعامل مع كل الحالات الطارئة التي تمثل خطرًا على ضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - منى
0
820

أكملت فِرَق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات، والساحات المحيطة بها، كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتأتي الاستعدادات عبر سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطرًا على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكل الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كل المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات.

من جانبه، أوضح العميد عبدالله السحيباني قائد منشأة الجمرات، أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشآة الجمرات؛ يتم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كل الاتجاهات، بعد إخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشتمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

وبيّن الرائد رياض الجديعي ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه، أن عملهم بالغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم، والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشآت الجمرات؛ من أجل متابعة سير الحجاج، والتأكد من سلامتهم، وعدم وجود أي إصابات أو حالات إغماء أو تزاحم، وفي حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال أقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب، ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.

من جهته ذكر النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، ويأتي ذلك بعد اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كل الأدوار والمهام الأساسية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط؛ مشيرًا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,699
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,679
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,667
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,770

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة