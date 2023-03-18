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تركيا تسبح ضد تيار "كورونا".. قرار غريب يثير أزمة رياضية في البلاد

رغم قربها من مركز تفشي الوباء ضربت بالإجراءات العالمية عرض الحائط

في قرار غريب قررت تركيا الاستمرار بمنافساتها الرياضية، لتضرب بالإجراءات الصحية العالمية عرض الحائط، وذلك على الرغم من التوقفات والإغلاقات الكبيرة التي يشهدها عالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

يأتي هذا وسط تسجيل البلاد لـ100 حالة إصابة بـ"كورونا" تقريباً، ورغم هذا خرج رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ليؤكد أن الدوري التركي مستمر، مما يرفع علامات استفهام كبيرة حول القرار، خاصة وأن تركيا قريبة من مراكز تفشي الوباء، مثل إيران وأوروبا بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وبالرغم من توقف أقوى بطولات كرة القدم، مثل دوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى، إلا أن تركيا أصرت على استمرار منافساتها بشكل "غريب"، حيث قال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزديمر في تصريحات له: سنستمر بلعب جميع المباريات من دون جماهير حتى نهاية أبريل.

فيروس كورونا الجديد

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تركيا تسبح ضد تيار "كورونا".. قرار غريب يثير أزمة رياضية في البلاد
سبق

في قرار غريب قررت تركيا الاستمرار بمنافساتها الرياضية، لتضرب بالإجراءات الصحية العالمية عرض الحائط، وذلك على الرغم من التوقفات والإغلاقات الكبيرة التي يشهدها عالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

يأتي هذا وسط تسجيل البلاد لـ100 حالة إصابة بـ"كورونا" تقريباً، ورغم هذا خرج رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ليؤكد أن الدوري التركي مستمر، مما يرفع علامات استفهام كبيرة حول القرار، خاصة وأن تركيا قريبة من مراكز تفشي الوباء، مثل إيران وأوروبا بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وبالرغم من توقف أقوى بطولات كرة القدم، مثل دوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى، إلا أن تركيا أصرت على استمرار منافساتها بشكل "غريب"، حيث قال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزديمر في تصريحات له: سنستمر بلعب جميع المباريات من دون جماهير حتى نهاية أبريل.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:04 PM

تركيا تسبح ضد تيار "كورونا".. قرار غريب يثير أزمة رياضية في البلاد

رغم قربها من مركز تفشي الوباء ضربت بالإجراءات العالمية عرض الحائط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في قرار غريب قررت تركيا الاستمرار بمنافساتها الرياضية، لتضرب بالإجراءات الصحية العالمية عرض الحائط، وذلك على الرغم من التوقفات والإغلاقات الكبيرة التي يشهدها عالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

يأتي هذا وسط تسجيل البلاد لـ100 حالة إصابة بـ"كورونا" تقريباً، ورغم هذا خرج رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ليؤكد أن الدوري التركي مستمر، مما يرفع علامات استفهام كبيرة حول القرار، خاصة وأن تركيا قريبة من مراكز تفشي الوباء، مثل إيران وأوروبا بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وبالرغم من توقف أقوى بطولات كرة القدم، مثل دوري أبطال أوروبا والدوريات الخمس الكبرى، إلا أن تركيا أصرت على استمرار منافساتها بشكل "غريب"، حيث قال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزديمر في تصريحات له: سنستمر بلعب جميع المباريات من دون جماهير حتى نهاية أبريل.

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