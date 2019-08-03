النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

لم تكن تكاليف خدمة ضيوف الرحمن يومًا تمثل هاجسًا، أو دخلت ضمن حسابات الأرباح والخسائر للمملكة، بل على العكس؛ نعمل يوميًّا على تطوير خدماتنا؛ ليحل الحاج والمعتمر على الأراضي المقدسة وهي بأبهى حلة وأتم جاهزية..

لسنا بصدد تعداد ما نبذل، أو سرد ما نوفر كدولة للحجاج؛ فذلك على رؤوس الأشهاد، إنما ذلك لإيضاح حقائق دامغة، يتعمد الآخرون إغفالها والالتفاف عليها لمقاصد معروفة!

كم يكلفنا الحاج الواحد؟

الدولة تصرف على الحرمين والمشاعر المقدسة من خدمات إعاشة وتطوير للبنية التحتية والمرافق مليارات الريالات، خلاف العقود المستوطنة للنظافة، وعقود الصيانة للمستشفيات، أيضًا عقود صيانة المشاعر المقدسة والخيام، والمعدات. أما عقود الطرق والكباري فهذه مجدولة، وبدون حساب، في حين بلغت عقود تسوير الحرم المكي ونزع الملكيات عشرة مليارات ريال.

في المقابل ينفق الحاج نحو 70٪ من مصروفات حجه في بلده قبل وصوله السعودية.. بينما تتوزع بقية أمواله بين السكن شاملاً الكهرباء والمياه، والنقل.. كما يذهب نحو 14٪ للهدايا، وفي حدود 10٪ للغذاء، ومعظمه تقدمه الجمعيات الخيرية طوال موسم الحج. طبعًا نحن لا نحصِّل رسومًا على الطرق والكباري والنفايات.

أما الرعاية الصحية فبدءًا من علاج ضربات الشمس حتى عمليات القلب المفتوح تقدَّم مجانًا.. كذلك خدمات الإسعاف الأرضي والجوي، والإطفاء والإرشاد والضيافة، وإيواء التائهين أيضًا دون مقابل..

اقتصاديات الحج..

مثال بسيط: مشعرا عرفات ومزدلفة مجهزان للإقامة، بيد أنهما يُستخدمان لساعات، وبقية العام فارغان. كذلك مشعر منى؛ إذ يقيم به الحجاج أقل من خمسة أيام، أما بقية العام ففارغ. بحسابات استثمارية يكون العائد بالسالب.

فإذا بلغت أعداد الحجاج كالعام الماضي (2.371.675) حاجًّا فإن تكلفة أجور 10٪ من سكان السعودية والمكلفين بالعمل في موسم الحج، من موظفين ومتطوعين داخل وخارج السعودية، بالمشاعر أو مواقع العمل، والممثليات، بالدول والمناطق كافة، توازي تقريبًا نفقات جميع الحجاج، إن لم تزِد.. مع أن بعض الشركات تسجل خسائر بسبب الضوابط العالية التي تفرضها الدولة على جودة الخدمات..

وفي جانب آخر، ملايين الأنعام الحية التي تستوردها الدولة للهدي والأضاحي (القربان) ترسلها مذبوحة على نفقتها إلى دول العالم الإسلامي.

إذن، ما (يدره) الحج على السعودية تنفق مثله على راحة ضيوف الرحمن وأكثر.. فالدولة -أيدها الله- حريصة على أمن وسلامة الحجيج، وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.. للآن الحج خارج حسابات الاستثمار.

من الآن فصاعدًا علينا مخاطبة العالم بلغة واضحة، ومركَّزة، يفهمها الجميع؛ إذ لا غضاضة من إبراز نفقات السعودية وكلفة استضافة الحاج على الدولة على مواقع الإنترنت الرسمية، لا لشيء إنما درءًا للتضليل، ثم التحريف والاجتهادات المرتدية؛ إذ لا أصدق من الأرقام..

تقبل الله طاعتكم

الرئيسية/ المملكة

اعلان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟
سبق

لم تكن تكاليف خدمة ضيوف الرحمن يومًا تمثل هاجسًا، أو دخلت ضمن حسابات الأرباح والخسائر للمملكة، بل على العكس؛ نعمل يوميًّا على تطوير خدماتنا؛ ليحل الحاج والمعتمر على الأراضي المقدسة وهي بأبهى حلة وأتم جاهزية..

لسنا بصدد تعداد ما نبذل، أو سرد ما نوفر كدولة للحجاج؛ فذلك على رؤوس الأشهاد، إنما ذلك لإيضاح حقائق دامغة، يتعمد الآخرون إغفالها والالتفاف عليها لمقاصد معروفة!

كم يكلفنا الحاج الواحد؟

الدولة تصرف على الحرمين والمشاعر المقدسة من خدمات إعاشة وتطوير للبنية التحتية والمرافق مليارات الريالات، خلاف العقود المستوطنة للنظافة، وعقود الصيانة للمستشفيات، أيضًا عقود صيانة المشاعر المقدسة والخيام، والمعدات. أما عقود الطرق والكباري فهذه مجدولة، وبدون حساب، في حين بلغت عقود تسوير الحرم المكي ونزع الملكيات عشرة مليارات ريال.

في المقابل ينفق الحاج نحو 70٪ من مصروفات حجه في بلده قبل وصوله السعودية.. بينما تتوزع بقية أمواله بين السكن شاملاً الكهرباء والمياه، والنقل.. كما يذهب نحو 14٪ للهدايا، وفي حدود 10٪ للغذاء، ومعظمه تقدمه الجمعيات الخيرية طوال موسم الحج. طبعًا نحن لا نحصِّل رسومًا على الطرق والكباري والنفايات.

أما الرعاية الصحية فبدءًا من علاج ضربات الشمس حتى عمليات القلب المفتوح تقدَّم مجانًا.. كذلك خدمات الإسعاف الأرضي والجوي، والإطفاء والإرشاد والضيافة، وإيواء التائهين أيضًا دون مقابل..

اقتصاديات الحج..

مثال بسيط: مشعرا عرفات ومزدلفة مجهزان للإقامة، بيد أنهما يُستخدمان لساعات، وبقية العام فارغان. كذلك مشعر منى؛ إذ يقيم به الحجاج أقل من خمسة أيام، أما بقية العام ففارغ. بحسابات استثمارية يكون العائد بالسالب.

فإذا بلغت أعداد الحجاج كالعام الماضي (2.371.675) حاجًّا فإن تكلفة أجور 10٪ من سكان السعودية والمكلفين بالعمل في موسم الحج، من موظفين ومتطوعين داخل وخارج السعودية، بالمشاعر أو مواقع العمل، والممثليات، بالدول والمناطق كافة، توازي تقريبًا نفقات جميع الحجاج، إن لم تزِد.. مع أن بعض الشركات تسجل خسائر بسبب الضوابط العالية التي تفرضها الدولة على جودة الخدمات..

وفي جانب آخر، ملايين الأنعام الحية التي تستوردها الدولة للهدي والأضاحي (القربان) ترسلها مذبوحة على نفقتها إلى دول العالم الإسلامي.

إذن، ما (يدره) الحج على السعودية تنفق مثله على راحة ضيوف الرحمن وأكثر.. فالدولة -أيدها الله- حريصة على أمن وسلامة الحجيج، وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.. للآن الحج خارج حسابات الاستثمار.

من الآن فصاعدًا علينا مخاطبة العالم بلغة واضحة، ومركَّزة، يفهمها الجميع؛ إذ لا غضاضة من إبراز نفقات السعودية وكلفة استضافة الحاج على الدولة على مواقع الإنترنت الرسمية، لا لشيء إنما درءًا للتضليل، ثم التحريف والاجتهادات المرتدية؛ إذ لا أصدق من الأرقام..

تقبل الله طاعتكم

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:28 PM

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ - الرياض
A A A
0
120

لم تكن تكاليف خدمة ضيوف الرحمن يومًا تمثل هاجسًا، أو دخلت ضمن حسابات الأرباح والخسائر للمملكة، بل على العكس؛ نعمل يوميًّا على تطوير خدماتنا؛ ليحل الحاج والمعتمر على الأراضي المقدسة وهي بأبهى حلة وأتم جاهزية..

لسنا بصدد تعداد ما نبذل، أو سرد ما نوفر كدولة للحجاج؛ فذلك على رؤوس الأشهاد، إنما ذلك لإيضاح حقائق دامغة، يتعمد الآخرون إغفالها والالتفاف عليها لمقاصد معروفة!

كم يكلفنا الحاج الواحد؟

الدولة تصرف على الحرمين والمشاعر المقدسة من خدمات إعاشة وتطوير للبنية التحتية والمرافق مليارات الريالات، خلاف العقود المستوطنة للنظافة، وعقود الصيانة للمستشفيات، أيضًا عقود صيانة المشاعر المقدسة والخيام، والمعدات. أما عقود الطرق والكباري فهذه مجدولة، وبدون حساب، في حين بلغت عقود تسوير الحرم المكي ونزع الملكيات عشرة مليارات ريال.

في المقابل ينفق الحاج نحو 70٪ من مصروفات حجه في بلده قبل وصوله السعودية.. بينما تتوزع بقية أمواله بين السكن شاملاً الكهرباء والمياه، والنقل.. كما يذهب نحو 14٪ للهدايا، وفي حدود 10٪ للغذاء، ومعظمه تقدمه الجمعيات الخيرية طوال موسم الحج. طبعًا نحن لا نحصِّل رسومًا على الطرق والكباري والنفايات.

أما الرعاية الصحية فبدءًا من علاج ضربات الشمس حتى عمليات القلب المفتوح تقدَّم مجانًا.. كذلك خدمات الإسعاف الأرضي والجوي، والإطفاء والإرشاد والضيافة، وإيواء التائهين أيضًا دون مقابل..

اقتصاديات الحج..

مثال بسيط: مشعرا عرفات ومزدلفة مجهزان للإقامة، بيد أنهما يُستخدمان لساعات، وبقية العام فارغان. كذلك مشعر منى؛ إذ يقيم به الحجاج أقل من خمسة أيام، أما بقية العام ففارغ. بحسابات استثمارية يكون العائد بالسالب.

فإذا بلغت أعداد الحجاج كالعام الماضي (2.371.675) حاجًّا فإن تكلفة أجور 10٪ من سكان السعودية والمكلفين بالعمل في موسم الحج، من موظفين ومتطوعين داخل وخارج السعودية، بالمشاعر أو مواقع العمل، والممثليات، بالدول والمناطق كافة، توازي تقريبًا نفقات جميع الحجاج، إن لم تزِد.. مع أن بعض الشركات تسجل خسائر بسبب الضوابط العالية التي تفرضها الدولة على جودة الخدمات..

وفي جانب آخر، ملايين الأنعام الحية التي تستوردها الدولة للهدي والأضاحي (القربان) ترسلها مذبوحة على نفقتها إلى دول العالم الإسلامي.

إذن، ما (يدره) الحج على السعودية تنفق مثله على راحة ضيوف الرحمن وأكثر.. فالدولة -أيدها الله- حريصة على أمن وسلامة الحجيج، وتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.. للآن الحج خارج حسابات الاستثمار.

من الآن فصاعدًا علينا مخاطبة العالم بلغة واضحة، ومركَّزة، يفهمها الجميع؛ إذ لا غضاضة من إبراز نفقات السعودية وكلفة استضافة الحاج على الدولة على مواقع الإنترنت الرسمية، لا لشيء إنما درءًا للتضليل، ثم التحريف والاجتهادات المرتدية؛ إذ لا أصدق من الأرقام..

تقبل الله طاعتكم

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,190
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,454
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,503
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,526

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة