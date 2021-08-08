"تعليم مكة" يرصد جوائز قيمة للكشافين المشاركين في ملتقى "شارة وهواية"

ستوزع بواقع ٥ جوائز لكل مرحلة "الأشبال والفتيان والمتقدم" لبث روح المنافسة

أعلن رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير عن رصد جوائز قيمة للكشافين المتميزين المشاركين في ملتقى شارة وهواية الذي انطلق عصر أمس.

وأضاف "قدير" أن النشاط الكشفي خصص خمس عشرة جائزة قيمة ستوزع بواقع ٥ جوائز لكل مرحلة (الأشبال والفتيان والمتقدم)، وذلك في ختام الملتقى، إضافة للجوائز الفورية خلال الملتقى، وتهدف إلى بث روح المنافسة بين المشاركين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وبين أن الحصول على الشارة الكشفية له متطلبات لابد أن يجتازها الكشاف، مشيرًا إلى أنه تم إعداد اختبارات خاصة حسب دليل الشارات حيث ستقام بعد كل دورة تدريبية لضمان وصول الفكرة.

وأبان قدير أن الجلسات التدريبية ستعقد عن بعد عبر برنامج الزوم، مشددًا على أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة الملتقى.

واستهل الملتقى بدورة الإسعافات الأولية قدمها المدرب المتخصص أنور الأنصاري تطرق من خلالها إلى طرق تقديم الإسعافات الأولية في بعض الحالات مثل الحروق والجروح والكسور، وكذلك النزيف, موضحاً أهمية تقديم الإسعافات للمصاب حتى يتم نقله عبر الإسعاف للمستشفى.