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"مدير تعليم سراة عبيدة" يرحّب بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم

"العلكمي" وقف على أعمال الصيانة والتعقيم للتأكد من مدى الجاهزية لعودة الطلاب

رحّب مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد عام ونصف العام من رحلة التعليم عن بُعد؛ مؤكدًا أنهم النور الذي يضيء الطريق لأجيال المستقبل، وبعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمتوسطة ابن خلدون في محافظة سراة عبيدة؛ حيث الْتقى بالمعلمين ورحّب بعودتهم واستمع لآرائهم ومقترحاتهم لتكون العودة الحضورية للطلاب والطالبات آمنةً بمشيئة الله.

ووقف "العلكمي" على أعمال الصيانة والتعقيم التي تتم بالمدرسة؛ للتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد لعودة الطلاب والطالبات حضوريًّا؛ مؤكدًا ضرورة تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة "وقاية".

وحث مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على سرعة استكمال جرعتين من لقاح كورنا؛ لضمان العودة الحضورية الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف "العلكمي" أن فِرَق النظافة والصيانة تُواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بقطاعي السراة وتهامة لتحقيق الجاهزية الكاملة؛ لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بداية العام الدراسي الجديد.

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"مدير تعليم سراة عبيدة" يرحّب بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم
سبق

رحّب مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد عام ونصف العام من رحلة التعليم عن بُعد؛ مؤكدًا أنهم النور الذي يضيء الطريق لأجيال المستقبل، وبعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمتوسطة ابن خلدون في محافظة سراة عبيدة؛ حيث الْتقى بالمعلمين ورحّب بعودتهم واستمع لآرائهم ومقترحاتهم لتكون العودة الحضورية للطلاب والطالبات آمنةً بمشيئة الله.

ووقف "العلكمي" على أعمال الصيانة والتعقيم التي تتم بالمدرسة؛ للتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد لعودة الطلاب والطالبات حضوريًّا؛ مؤكدًا ضرورة تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة "وقاية".

وحث مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على سرعة استكمال جرعتين من لقاح كورنا؛ لضمان العودة الحضورية الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف "العلكمي" أن فِرَق النظافة والصيانة تُواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بقطاعي السراة وتهامة لتحقيق الجاهزية الكاملة؛ لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بداية العام الدراسي الجديد.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:22 PM

"مدير تعليم سراة عبيدة" يرحّب بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم

"العلكمي" وقف على أعمال الصيانة والتعقيم للتأكد من مدى الجاهزية لعودة الطلاب

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علي حفول - سراة عبيدة
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رحّب مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد عام ونصف العام من رحلة التعليم عن بُعد؛ مؤكدًا أنهم النور الذي يضيء الطريق لأجيال المستقبل، وبعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمتوسطة ابن خلدون في محافظة سراة عبيدة؛ حيث الْتقى بالمعلمين ورحّب بعودتهم واستمع لآرائهم ومقترحاتهم لتكون العودة الحضورية للطلاب والطالبات آمنةً بمشيئة الله.

ووقف "العلكمي" على أعمال الصيانة والتعقيم التي تتم بالمدرسة؛ للتأكد من مدى الجاهزية والاستعداد لعودة الطلاب والطالبات حضوريًّا؛ مؤكدًا ضرورة تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة "وقاية".

وحث مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على سرعة استكمال جرعتين من لقاح كورنا؛ لضمان العودة الحضورية الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف "العلكمي" أن فِرَق النظافة والصيانة تُواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بقطاعي السراة وتهامة لتحقيق الجاهزية الكاملة؛ لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بداية العام الدراسي الجديد.

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