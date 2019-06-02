النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخامري": نجاح قمم مكة يؤكد ثقل المملكة السياسي وقوتها بقيادة ملك الحزم

أكد أن حكمة القيادة وحدت الكلمة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الخامري" أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل، تأكيد لحنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كل القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

وأضاف: أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد للدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.

ودعا الدكتور الخامري، الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم والإمام العادل وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير، ويحفظهما ويبقيهما سندًا وعزًا لأمتنا العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الخامري": نجاح قمم مكة يؤكد ثقل المملكة السياسي وقوتها بقيادة ملك الحزم
سبق

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الخامري" أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل، تأكيد لحنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كل القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

وأضاف: أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد للدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.

ودعا الدكتور الخامري، الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم والإمام العادل وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير، ويحفظهما ويبقيهما سندًا وعزًا لأمتنا العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
11:54 PM

"الخامري": نجاح قمم مكة يؤكد ثقل المملكة السياسي وقوتها بقيادة ملك الحزم

أكد أن حكمة القيادة وحدت الكلمة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
4
2,736

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الخامري" أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل، تأكيد لحنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كل القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

وأضاف: أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد للدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.

ودعا الدكتور الخامري، الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم والإمام العادل وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير، ويحفظهما ويبقيهما سندًا وعزًا لأمتنا العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,845

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة