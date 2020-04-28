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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم كلمات دعوية بالرياض خلال رمضان

بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز، سلسلة من الكلمات الدعوية يلقيها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى، وذلك عبر حساب المكتب بمنصة تويتر الساعة الخامسة مساءً.

وسيلقي الشيخ "اليحيى" اليوم كلمة بعنوان "تفسير سورة الفاتحة"، وبعد غدٍ الخميس يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة بدء الخليقة"، ويوم السبت القادم يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نبي الله آدم عليه السلام"، ويوم الاثنين يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام".

أما في الأيام الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر من الشهر الفضيل، فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام"، وفي يوم الثلاثاء التاسع عشر فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة موسى الكليم عليه السلام".

ويختتم "اليحيى" هذه الكلمات يوم الخميس الواحد والعشرين من الشهر الكريم بكلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة عيسى عليه السلام".

ويأتي تنظيم هذه الكلمات ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان؛ للتذكير بفضل الشهر المبارك، واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة.

وزارة الشؤون الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم كلمات دعوية بالرياض خلال رمضان
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز، سلسلة من الكلمات الدعوية يلقيها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى، وذلك عبر حساب المكتب بمنصة تويتر الساعة الخامسة مساءً.

وسيلقي الشيخ "اليحيى" اليوم كلمة بعنوان "تفسير سورة الفاتحة"، وبعد غدٍ الخميس يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة بدء الخليقة"، ويوم السبت القادم يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نبي الله آدم عليه السلام"، ويوم الاثنين يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام".

أما في الأيام الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر من الشهر الفضيل، فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام"، وفي يوم الثلاثاء التاسع عشر فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة موسى الكليم عليه السلام".

ويختتم "اليحيى" هذه الكلمات يوم الخميس الواحد والعشرين من الشهر الكريم بكلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة عيسى عليه السلام".

ويأتي تنظيم هذه الكلمات ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان؛ للتذكير بفضل الشهر المبارك، واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:33 PM

"الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم كلمات دعوية بالرياض خلال رمضان

بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز، سلسلة من الكلمات الدعوية يلقيها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى، وذلك عبر حساب المكتب بمنصة تويتر الساعة الخامسة مساءً.

وسيلقي الشيخ "اليحيى" اليوم كلمة بعنوان "تفسير سورة الفاتحة"، وبعد غدٍ الخميس يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة بدء الخليقة"، ويوم السبت القادم يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نبي الله آدم عليه السلام"، ويوم الاثنين يلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام".

أما في الأيام الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر من الشهر الفضيل، فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام"، وفي يوم الثلاثاء التاسع عشر فيلقي كلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة موسى الكليم عليه السلام".

ويختتم "اليحيى" هذه الكلمات يوم الخميس الواحد والعشرين من الشهر الكريم بكلمة بعنوان: "الدروس المستفادة من قصة عيسى عليه السلام".

ويأتي تنظيم هذه الكلمات ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان؛ للتذكير بفضل الشهر المبارك، واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة.

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