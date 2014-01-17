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"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. "تعليم شقراء" يكثّف استعداداته للعودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

شملت صيانة المباني وتجهيز الحافلات وتوفير المعقمات وبث رسائل إعلامية إرشادية

كثّفت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، جهودها ضمن استعداداتها للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ في إطار توجيهات وحرص وزارة التعليم -بالشراكة مع وزارة الصحة- لضمان العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وشملت الاستعداداتُ عددًا من الإجراءات؛ أهمها متابعة إنهاء أعمال الصيانة ونظافة المباني، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبة أنظمة السلامة المدرسية، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار، وتجهيز وتعقيم حافلات النقل المدرسي، وإعداد متطلبات النماذج التشغيلية المرنة.

وتضمنت الاستعدادات كذلك بث الرسائل الإعلامية الإرشادية الإيجابية المصاحبة لهذه المرحلة، وسط تعاون كبير من الأقسام الإدارية والشؤون التعليمية والمدرسية، ووسط تفاعل من مديري ومديرات المدارس بكافة كوادرها تعليميًّا وإداريًّا.

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شاهد.. "تعليم شقراء" يكثّف استعداداته للعودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال
سبق

كثّفت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، جهودها ضمن استعداداتها للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ في إطار توجيهات وحرص وزارة التعليم -بالشراكة مع وزارة الصحة- لضمان العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وشملت الاستعداداتُ عددًا من الإجراءات؛ أهمها متابعة إنهاء أعمال الصيانة ونظافة المباني، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبة أنظمة السلامة المدرسية، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار، وتجهيز وتعقيم حافلات النقل المدرسي، وإعداد متطلبات النماذج التشغيلية المرنة.

وتضمنت الاستعدادات كذلك بث الرسائل الإعلامية الإرشادية الإيجابية المصاحبة لهذه المرحلة، وسط تعاون كبير من الأقسام الإدارية والشؤون التعليمية والمدرسية، ووسط تفاعل من مديري ومديرات المدارس بكافة كوادرها تعليميًّا وإداريًّا.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
01:41 PM

شاهد.. "تعليم شقراء" يكثّف استعداداته للعودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

شملت صيانة المباني وتجهيز الحافلات وتوفير المعقمات وبث رسائل إعلامية إرشادية

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فلاح الجوفان - شقراء
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كثّفت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، جهودها ضمن استعداداتها للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ في إطار توجيهات وحرص وزارة التعليم -بالشراكة مع وزارة الصحة- لضمان العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وشملت الاستعداداتُ عددًا من الإجراءات؛ أهمها متابعة إنهاء أعمال الصيانة ونظافة المباني، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبة أنظمة السلامة المدرسية، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار، وتجهيز وتعقيم حافلات النقل المدرسي، وإعداد متطلبات النماذج التشغيلية المرنة.

وتضمنت الاستعدادات كذلك بث الرسائل الإعلامية الإرشادية الإيجابية المصاحبة لهذه المرحلة، وسط تعاون كبير من الأقسام الإدارية والشؤون التعليمية والمدرسية، ووسط تفاعل من مديري ومديرات المدارس بكافة كوادرها تعليميًّا وإداريًّا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,626
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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