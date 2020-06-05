إصابات "كورونا" تقارب 100 ألف.. وشوال شهد 80 حالة كل ساعة

أرقام الوفيات جراء الفيروس شكلت منحنى تصاعديًا منذ أول الشهر

اقتربت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية من حاجز 100 ألف حالة، حيث سجلت اليوم الجمعة 2591 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 95748 حالة .

وبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة في شهر شوال حتى اليوم الجمعة، 25500 حالة، بواقع 81 حالة في الساعة تقريباً.

وفيما يلي أرقام الحالات في السعودية منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي "عدد الإصابات 95748"، "عدد المتعافين 70616" "عدد الوفيات 642"، و"عدد الحالات الحرجة 1413".

وكانت الحالات الحرجة قد ارتفع معدلها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ في كل من جدة والرياض، حيث أعادت وزارة الداخلية تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ.

من جهة أخرى شكلت أرقام الوفيات منحنى تصاعديًا بداية من شوال وحتى اليوم معظمها لحالات تعاني أمراضًا مزمنة، بحسب بيانات وزارة الصحة.