نجل "حمزة إدريس".. من الاتحاد إلى نادي فيسترلو البلجيكي

حتى نهاية الموسم مع خيار التجديد

يواصل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في وزارة الرياضة، تحقيق النتائج الإيجابية تجاه المواهب، حيث أعلن، اليوم الاثنين، عن توقيع ريان حمزة إدريس نجل الدولي المعتزل حمزة إدريس مهاجم وهداف فريق الاتحاد والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقاً، مع نادي فيسترلو البلجيكي حتى نهاية الموسم مع خيار التجديد، وذلك بعد تجارب الأداء التي خاضها اللاعب مع النادي البلجيكي خلال الفترة الماضية.

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية إلى الدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك بأعرق الأندية واللاعبين مما سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل، حيث يعد ريان حمزة إدريس الموهبة السابعة لاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني، وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي، وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي، وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني، وعبدالله القحطاني، ومشاري المشهري إلى أولمبياكوس اليوناني.



ويلعب إدريس في مركز الهجوم، وتدرج في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد، ونجح في جذب الانتباه لموهبته، لينضم إلى اللاعبين الموهوبين الذين سافروا إلى إسبانيا، ضمن برنامج صقور المستقبل السعودي.



يذكر أن نادي فيسترلو البلجيكي يتصدر دوري الدرجة الأولى B بـ43 نقطة، وسبق له تحقيق كأس بلجيكا عام 2001.