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مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

بجانب عدة إصابات.. وكان يُقل 147 راكبًا بين سياتل وشيكاغو

لَقِيَ ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة أمس السبت، حسب الشرطة المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضًا عن إصابات عديدة.

وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يُقل 147 راكبًا وطاقمًا من 13 فردًا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

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مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره
سبق

لَقِيَ ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة أمس السبت، حسب الشرطة المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضًا عن إصابات عديدة.

وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يُقل 147 راكبًا وطاقمًا من 13 فردًا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:33 AM

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

بجانب عدة إصابات.. وكان يُقل 147 راكبًا بين سياتل وشيكاغو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيَ ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة أمس السبت، حسب الشرطة المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضًا عن إصابات عديدة.

وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يُقل 147 راكبًا وطاقمًا من 13 فردًا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

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