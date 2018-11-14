تعليق الدراسة في مدارس القصيم غدًا الخميس

علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.
وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".
كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.
علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.
وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".
كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.
علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.
وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".
كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.