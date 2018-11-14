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تعليق الدراسة في مدارس القصيم غدًا الخميس

بسبب الظروف المناخية والأمطار

علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.

وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".

كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.

وكذلك علق "تعليم البكيرية" الدراسة.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت اليوم هطولأمطار غزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق الدراسة في مدارس القصيم غدًا الخميس
سبق

علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.

وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".

كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.

وكذلك علق "تعليم البكيرية" الدراسة.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت اليوم هطولأمطار غزيرة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:28 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:13 PM

تعليق الدراسة في مدارس القصيم غدًا الخميس

بسبب الظروف المناخية والأمطار

A A A
بدر العتيبي - القصيم
9
8,537

علق "تعليم القصيم" الدراسة غدًا بسبب الظروف المناخية والأمطار.

وقال "تعليم القصيم": "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجَّه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7-3-1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".

كما علق تعليم عنيزة والرس الدراسة غدًا، وأكد "تعليم عنيزة" تعليق الدراسة للطلاب والطلاب، فيما علق "تعليم الرس" الدراسة للطلاب والطالبات في قطاع دخنة وضرية.

وكذلك علق "تعليم البكيرية" الدراسة.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت اليوم هطولأمطار غزيرة.

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