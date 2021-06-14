النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أهل الحديث بباكستان": قرار المملكة بخصوص الحج صائب ويوافق الشريعة

أكدت أنه يتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد نظراً لاستمرارها عالمياً

نوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بقرار حكومة المملكة بقصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة، مؤكدة أنه قرار صائب يناسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد؛ نظراً لاستمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في برقيتي تأييد تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الرئيس العام للجمعية البروفيسور ساجد مير، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام للجمعية الدكتور حافظ عبد الكريم.

وأكدت الجمعية أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين، منوهة بحرص قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إقامة شعائر الإسلام في كل الظروف والأحوال، ومنها شعيرة الحج التي هي من أهم شعائر الإسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أهل الحديث بباكستان": قرار المملكة بخصوص الحج صائب ويوافق الشريعة
سبق

نوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بقرار حكومة المملكة بقصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة، مؤكدة أنه قرار صائب يناسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد؛ نظراً لاستمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في برقيتي تأييد تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الرئيس العام للجمعية البروفيسور ساجد مير، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام للجمعية الدكتور حافظ عبد الكريم.

وأكدت الجمعية أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين، منوهة بحرص قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إقامة شعائر الإسلام في كل الظروف والأحوال، ومنها شعيرة الحج التي هي من أهم شعائر الإسلام.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:33 PM

"أهل الحديث بباكستان": قرار المملكة بخصوص الحج صائب ويوافق الشريعة

أكدت أنه يتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد نظراً لاستمرارها عالمياً

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
481

نوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بقرار حكومة المملكة بقصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة، مؤكدة أنه قرار صائب يناسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد؛ نظراً لاستمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في برقيتي تأييد تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الرئيس العام للجمعية البروفيسور ساجد مير، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام للجمعية الدكتور حافظ عبد الكريم.

وأكدت الجمعية أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين، منوهة بحرص قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إقامة شعائر الإسلام في كل الظروف والأحوال، ومنها شعيرة الحج التي هي من أهم شعائر الإسلام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,570
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة