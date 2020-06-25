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الرياض.. ضبط عدة مخالفات لقرار توطين نشاط مركبات التطبيقات الذكية

في حملة مشتركة للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية

تمكن مكتب العمل، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي وبالتعاون مع الجهات الشريكة بوزارة النقل والدوريات الأمنية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية من ضبط مجموعة من المخالفات اثناء حملاته التفتيشية الموجهة لمتابعة قرار توطين نشاط مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية.

يأتي هذا للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والاحترازات الوقائية داخل المركبات، بالإضافة إلى زيارة "15" محلاً تجارياً في إحدى المجمعات الكبرى في المنطقة وضبط مجموعة أخرى من المخالفات.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جانبه شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ضبط عدة مخالفات لقرار توطين نشاط مركبات التطبيقات الذكية
سبق

تمكن مكتب العمل، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي وبالتعاون مع الجهات الشريكة بوزارة النقل والدوريات الأمنية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية من ضبط مجموعة من المخالفات اثناء حملاته التفتيشية الموجهة لمتابعة قرار توطين نشاط مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية.

يأتي هذا للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والاحترازات الوقائية داخل المركبات، بالإضافة إلى زيارة "15" محلاً تجارياً في إحدى المجمعات الكبرى في المنطقة وضبط مجموعة أخرى من المخالفات.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جانبه شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
07:16 PM

الرياض.. ضبط عدة مخالفات لقرار توطين نشاط مركبات التطبيقات الذكية

في حملة مشتركة للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن مكتب العمل، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي وبالتعاون مع الجهات الشريكة بوزارة النقل والدوريات الأمنية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية من ضبط مجموعة من المخالفات اثناء حملاته التفتيشية الموجهة لمتابعة قرار توطين نشاط مركبات الأجرة الموجه بالتطبيقات الذكية.

يأتي هذا للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والاحترازات الوقائية داخل المركبات، بالإضافة إلى زيارة "15" محلاً تجارياً في إحدى المجمعات الكبرى في المنطقة وضبط مجموعة أخرى من المخالفات.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه سيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جانبه شدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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