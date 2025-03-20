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ماليزيا تنشر قوات لمراقبة القيود على الحركة لاحتواء كورونا

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها نشر قوات من الجيش اعتبارًا من يوم الأحد لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة والرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن إعلان اليوم جاء بعد القيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.
من جهة أخرى، سجلت الحكومة التايلاندية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 322 حالة إصابة.
وأشارت تقارير إعلامية تايلاندية نقلًا عن مكافحة الأوبئة إلى أن 41 من الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى سابقة، في حين أن مجموعة أخرى من تسع حالات مرتبطة بالتواصل مع الوافدين من الخارج والأجانب.
وأكدت التقاير حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس المستجد.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تنشر قوات لمراقبة القيود على الحركة لاحتواء كورونا
سبق

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها نشر قوات من الجيش اعتبارًا من يوم الأحد لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة والرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن إعلان اليوم جاء بعد القيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.
من جهة أخرى، سجلت الحكومة التايلاندية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 322 حالة إصابة.
وأشارت تقارير إعلامية تايلاندية نقلًا عن مكافحة الأوبئة إلى أن 41 من الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى سابقة، في حين أن مجموعة أخرى من تسع حالات مرتبطة بالتواصل مع الوافدين من الخارج والأجانب.
وأكدت التقاير حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس المستجد.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
04:19 PM

ماليزيا تنشر قوات لمراقبة القيود على الحركة لاحتواء كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها نشر قوات من الجيش اعتبارًا من يوم الأحد لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة والرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن إعلان اليوم جاء بعد القيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.
من جهة أخرى، سجلت الحكومة التايلاندية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 322 حالة إصابة.
وأشارت تقارير إعلامية تايلاندية نقلًا عن مكافحة الأوبئة إلى أن 41 من الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى سابقة، في حين أن مجموعة أخرى من تسع حالات مرتبطة بالتواصل مع الوافدين من الخارج والأجانب.
وأكدت التقاير حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس المستجد.

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