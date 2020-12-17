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الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج

استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة

قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج.


وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج
سبق

قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج.


وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:40 PM

الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج

استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج.


وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.

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