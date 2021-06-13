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"العدل": طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقاً للمراسيم الملكية

أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقاً للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت إلى بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.

وأكّد الدكتور المفدى؛ سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيراً إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RC@moj.gov.sa.

ويمكن تحميل إصدار مركز البحوث الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Documents/ResearchPDF/Watheqa2_firstVersion.pdf.

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"العدل": طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
سبق

أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقاً للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت إلى بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.

وأكّد الدكتور المفدى؛ سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيراً إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RC@moj.gov.sa.

ويمكن تحميل إصدار مركز البحوث الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Documents/ResearchPDF/Watheqa2_firstVersion.pdf.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:27 PM

"العدل": طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقاً للمراسيم الملكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقاً للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت إلى بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.

وأكّد الدكتور المفدى؛ سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيراً إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RC@moj.gov.sa.

ويمكن تحميل إصدار مركز البحوث الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Documents/ResearchPDF/Watheqa2_firstVersion.pdf.

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