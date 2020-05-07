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"مدني المدينة" ينقذ شخصًا سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني

"عبد العزيز الزهراني": تم إسعافه فى الميدان وهو في حالة صحية جيدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ شخص سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني: أنه في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين من مساء اليوم الخميس؛ تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة بلاغاً يفيد بسقوط شخص داخل خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية بالمدينة المنورة.

وأكد "الزهراني" أنه تم على الفور تحريك فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث تم إنقاذ الشخص وإسعافه فى الميدان، وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

مدني المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني المدينة" ينقذ شخصًا سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ شخص سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني: أنه في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين من مساء اليوم الخميس؛ تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة بلاغاً يفيد بسقوط شخص داخل خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية بالمدينة المنورة.

وأكد "الزهراني" أنه تم على الفور تحريك فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث تم إنقاذ الشخص وإسعافه فى الميدان، وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:10 PM

"مدني المدينة" ينقذ شخصًا سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني

"عبد العزيز الزهراني": تم إسعافه فى الميدان وهو في حالة صحية جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ شخص سقط في خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني: أنه في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين من مساء اليوم الخميس؛ تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة بلاغاً يفيد بسقوط شخص داخل خزان أرضي تابع لمبنى سكني في حي الشيبية بالمدينة المنورة.

وأكد "الزهراني" أنه تم على الفور تحريك فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث تم إنقاذ الشخص وإسعافه فى الميدان، وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

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