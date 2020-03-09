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استجابةً للنداء العاجل.. المملكة تقدم 10 ملايين دولار لـ"الصحة العالمية" لمكافحة "كورونا"

"الربيعة": يجسد الدور الإنساني النبيل للسعودية ويعكس حرصها على خدمة القضايا الإنسانية

استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس "كورونا"، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمّن "الربيعة" هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين التي تأتي امتداداً للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استجابةً للنداء العاجل.. المملكة تقدم 10 ملايين دولار لـ"الصحة العالمية" لمكافحة "كورونا"
سبق

استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس "كورونا"، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمّن "الربيعة" هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين التي تأتي امتداداً للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:33 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:38 PM

استجابةً للنداء العاجل.. المملكة تقدم 10 ملايين دولار لـ"الصحة العالمية" لمكافحة "كورونا"

"الربيعة": يجسد الدور الإنساني النبيل للسعودية ويعكس حرصها على خدمة القضايا الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
14,090

استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس "كورونا"، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمّن "الربيعة" هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين التي تأتي امتداداً للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

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