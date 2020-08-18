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لترميم صفوف الفريق .. زيدان يجدد المطالبة بضم "بوجبا"

يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو

طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.

وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.

ريال مدريد زين الدين زيدان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لترميم صفوف الفريق .. زيدان يجدد المطالبة بضم "بوجبا"
سبق

طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.

وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:43 PM

لترميم صفوف الفريق .. زيدان يجدد المطالبة بضم "بوجبا"

يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 100 مليون يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بضم مواطنه بول بوجبا هذا الصيف، رغم حديث رئيس النادي بيريز عن صعوبة إبرام صفقات جديدة.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الثلاثاء، عن وجود رغبة ملحة من جانب زيدان بالاستفادة من خروج مانشستر يونايتد أوروبياً، بالضغط على بوجبا مرة أخرى.

وتدرك إدارة مانشستر يونايتد إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، لكنها لن تتركه بأقل من 100 مليون يورو، بسبب ارتباطه بعقد رسمي مع النادي.

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