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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية "فاتورة"

قالت: تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها والمتطلبات الخاصة بها، وذلك تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

ويتضمّن الدليل شرحاً مفصلاً لجميع التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، من توضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.


ويحتوي الدليل على أمثلة توضيحية للفواتير الإلكترونية بنوعيها، وهي الفاتورة الإلكترونية المبسطة، والفاتورة الإلكترونية، مع توضيحات على الخصائص المتعلقة بالحلول التقنية والخصائص الأمنية والتشفير.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa)، وذلك لمعرفة جميع التفاصيل قبل بدء التطبيق في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية "فاتورة"
سبق

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها والمتطلبات الخاصة بها، وذلك تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

ويتضمّن الدليل شرحاً مفصلاً لجميع التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، من توضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.


ويحتوي الدليل على أمثلة توضيحية للفواتير الإلكترونية بنوعيها، وهي الفاتورة الإلكترونية المبسطة، والفاتورة الإلكترونية، مع توضيحات على الخصائص المتعلقة بالحلول التقنية والخصائص الأمنية والتشفير.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa)، وذلك لمعرفة جميع التفاصيل قبل بدء التطبيق في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
03:01 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية "فاتورة"

قالت: تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها والمتطلبات الخاصة بها، وذلك تمهيداً لدخول المرحلة الأولى من التطبيق حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

ويتضمّن الدليل شرحاً مفصلاً لجميع التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، من توضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.


ويحتوي الدليل على أمثلة توضيحية للفواتير الإلكترونية بنوعيها، وهي الفاتورة الإلكترونية المبسطة، والفاتورة الإلكترونية، مع توضيحات على الخصائص المتعلقة بالحلول التقنية والخصائص الأمنية والتشفير.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa)، وذلك لمعرفة جميع التفاصيل قبل بدء التطبيق في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

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