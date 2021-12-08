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السائقة السعودية "مشاعل العبيدان" تتصدَّر "السعوديات" في الجولة الأولى من "رالي حائل"

الثالثة في الترتيب العام في فئة t3

عبدالله النحيط : تشارك السائقة مشاعل العبيدان في رالي حائل الدولي بوصفه آخر جولة من بطولة العالم لسيارات "كروس كونتري" في فئة T3 مع فريق south racing Middle East ، ويرافقها ملاحها الإيطالي jacopo cerutti.

وتهدف "العبيدان" من مشاركتها إلى التدريب والاستعداد العام ضمن برنامجها للمشاركة في رالي داكار 2021، الذي ينطلق بعد أقل من شهر من مدينة حائل عبر محطات عدة، حتى ينتهي به المطاف في محافظة جدة.

ويُعتبر رالي داكار أصعب وأطول رالي في العالم؛ إذ يستمر لمدة 12 يومًا، يجوب فيها السائقون مدن السعودية في ظروف مناخية وتضاريس مختلفة.

ويعد رالي حائل تويوتا الدولي 2021 الحالي محطة تدريب مهمة وأخيرة للسائقين الذين سيشاركون في رالي دكار 2022، وسيكون على مدى 4 أيام. وحققت "العبيدان" المركز الثالث الذي يعد مركزًا متقدمًا في سباقات الرالي، ولاسيما أنها لا تزال حديثة عهد بهذه الفئة التي تشهد تنافسًا كبيرًا على مستوى العالم.

بدأت "السائقة مشاعل" مشوارها مع الدراجات النارية قبل خمسة أعوام أثناء الابتعاث، وبعد عودتها سارعت إلى استصدار أول رخصة نسائية لقيادة سيارات الرالي بعد أن أُعلن استضافة السعودية رالي داكار الدولي، واختارت أن تبدأ مشاورها من فئة الـt3 على سيارتها البقي@ "كانام" بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم، التي تتميز بتقدمها عبر الرمال الصحراوية؛ لما تحويه من تجهيزات مميزة لهذا النوع من الراليات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السائقة السعودية "مشاعل العبيدان" تتصدَّر "السعوديات" في الجولة الأولى من "رالي حائل"
سبق

عبدالله النحيط : تشارك السائقة مشاعل العبيدان في رالي حائل الدولي بوصفه آخر جولة من بطولة العالم لسيارات "كروس كونتري" في فئة T3 مع فريق south racing Middle East ، ويرافقها ملاحها الإيطالي jacopo cerutti.

وتهدف "العبيدان" من مشاركتها إلى التدريب والاستعداد العام ضمن برنامجها للمشاركة في رالي داكار 2021، الذي ينطلق بعد أقل من شهر من مدينة حائل عبر محطات عدة، حتى ينتهي به المطاف في محافظة جدة.

ويُعتبر رالي داكار أصعب وأطول رالي في العالم؛ إذ يستمر لمدة 12 يومًا، يجوب فيها السائقون مدن السعودية في ظروف مناخية وتضاريس مختلفة.

ويعد رالي حائل تويوتا الدولي 2021 الحالي محطة تدريب مهمة وأخيرة للسائقين الذين سيشاركون في رالي دكار 2022، وسيكون على مدى 4 أيام. وحققت "العبيدان" المركز الثالث الذي يعد مركزًا متقدمًا في سباقات الرالي، ولاسيما أنها لا تزال حديثة عهد بهذه الفئة التي تشهد تنافسًا كبيرًا على مستوى العالم.

بدأت "السائقة مشاعل" مشوارها مع الدراجات النارية قبل خمسة أعوام أثناء الابتعاث، وبعد عودتها سارعت إلى استصدار أول رخصة نسائية لقيادة سيارات الرالي بعد أن أُعلن استضافة السعودية رالي داكار الدولي، واختارت أن تبدأ مشاورها من فئة الـt3 على سيارتها البقي@ "كانام" بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم، التي تتميز بتقدمها عبر الرمال الصحراوية؛ لما تحويه من تجهيزات مميزة لهذا النوع من الراليات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:27 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:51 PM

السائقة السعودية "مشاعل العبيدان" تتصدَّر "السعوديات" في الجولة الأولى من "رالي حائل"

الثالثة في الترتيب العام في فئة t3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالله النحيط : تشارك السائقة مشاعل العبيدان في رالي حائل الدولي بوصفه آخر جولة من بطولة العالم لسيارات "كروس كونتري" في فئة T3 مع فريق south racing Middle East ، ويرافقها ملاحها الإيطالي jacopo cerutti.

وتهدف "العبيدان" من مشاركتها إلى التدريب والاستعداد العام ضمن برنامجها للمشاركة في رالي داكار 2021، الذي ينطلق بعد أقل من شهر من مدينة حائل عبر محطات عدة، حتى ينتهي به المطاف في محافظة جدة.

ويُعتبر رالي داكار أصعب وأطول رالي في العالم؛ إذ يستمر لمدة 12 يومًا، يجوب فيها السائقون مدن السعودية في ظروف مناخية وتضاريس مختلفة.

ويعد رالي حائل تويوتا الدولي 2021 الحالي محطة تدريب مهمة وأخيرة للسائقين الذين سيشاركون في رالي دكار 2022، وسيكون على مدى 4 أيام. وحققت "العبيدان" المركز الثالث الذي يعد مركزًا متقدمًا في سباقات الرالي، ولاسيما أنها لا تزال حديثة عهد بهذه الفئة التي تشهد تنافسًا كبيرًا على مستوى العالم.

بدأت "السائقة مشاعل" مشوارها مع الدراجات النارية قبل خمسة أعوام أثناء الابتعاث، وبعد عودتها سارعت إلى استصدار أول رخصة نسائية لقيادة سيارات الرالي بعد أن أُعلن استضافة السعودية رالي داكار الدولي، واختارت أن تبدأ مشاورها من فئة الـt3 على سيارتها البقي@ "كانام" بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم، التي تتميز بتقدمها عبر الرمال الصحراوية؛ لما تحويه من تجهيزات مميزة لهذا النوع من الراليات.

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