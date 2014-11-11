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"ملتقى خبرات" التربوي يستعرض مهام وأهداف المعهد الوطني للتطوير المهني

امتدادًا لجلسات ملتقى خبرات التربوي، يقدم عضو البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" علي القحطاني، ورقة بعنوان "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي: التطلعات والآمال"، يستعرض فيها مهام المعهد وأغراضه والآليات والبرامج المساعدة لتحقيق أهدافه.
ويأتي هذا الملتقى استجابة للحراك التربوي الواسع الذي يتيحه البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في مرحلته الثالثة؛ حيث أتيحت من خلاله الفرصة لعدد من المعلمين والمعلمات للاطلاع على أبرز التجارب التعليمية في عدد من دول العالم.
يُذكر أن القحطاني يعمل مُعلمًا بالإدارة العامة للتعليم بالعاصمة الرياض، ومبتعثًا من وزارة التعليم لجامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية، ضِمن متدربي البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" في مسار "STEM".

خبرات التربوي البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات"

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ملتقى خبرات" التربوي يستعرض مهام وأهداف المعهد الوطني للتطوير المهني
سبق

امتدادًا لجلسات ملتقى خبرات التربوي، يقدم عضو البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" علي القحطاني، ورقة بعنوان "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي: التطلعات والآمال"، يستعرض فيها مهام المعهد وأغراضه والآليات والبرامج المساعدة لتحقيق أهدافه.
ويأتي هذا الملتقى استجابة للحراك التربوي الواسع الذي يتيحه البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في مرحلته الثالثة؛ حيث أتيحت من خلاله الفرصة لعدد من المعلمين والمعلمات للاطلاع على أبرز التجارب التعليمية في عدد من دول العالم.
يُذكر أن القحطاني يعمل مُعلمًا بالإدارة العامة للتعليم بالعاصمة الرياض، ومبتعثًا من وزارة التعليم لجامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية، ضِمن متدربي البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" في مسار "STEM".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:10 PM

"ملتقى خبرات" التربوي يستعرض مهام وأهداف المعهد الوطني للتطوير المهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدادًا لجلسات ملتقى خبرات التربوي، يقدم عضو البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" علي القحطاني، ورقة بعنوان "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي: التطلعات والآمال"، يستعرض فيها مهام المعهد وأغراضه والآليات والبرامج المساعدة لتحقيق أهدافه.
ويأتي هذا الملتقى استجابة للحراك التربوي الواسع الذي يتيحه البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في مرحلته الثالثة؛ حيث أتيحت من خلاله الفرصة لعدد من المعلمين والمعلمات للاطلاع على أبرز التجارب التعليمية في عدد من دول العالم.
يُذكر أن القحطاني يعمل مُعلمًا بالإدارة العامة للتعليم بالعاصمة الرياض، ومبتعثًا من وزارة التعليم لجامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية، ضِمن متدربي البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" في مسار "STEM".

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