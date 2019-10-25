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بـ 50 حافظًا وحافظة.. انطلاق مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن بالأفلاج

تشمل 8 من محافظات جنوب الرياض

انطلقت مساء اليوم الجمعة، تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة أمير الرياض، التي تستضيفها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، ويتنافس بها 50 حافظاً وحافظة من محافظات جنوب الرياض "الخرج، الدلم، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، وادي الدواسر، تمرة، السليل".

وبدأت المسابقة بكلمة ترحيبية لمدير الشؤون الإدارية بجمعية تحفيظ القرآن، الشيخ سعيد بن مبارك الزعير، وتفاصيل مواعيد ترتيب المشاركين، تلا ذلك كلمة لمعلم الحلقات الشيخ عبدالجواد شاهين، عن أهمية القرآن كما أوضح عددًا من بنود المسابقة وتوزيع درجاتها.

يذكر أن جمعية التحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج، تضم أكثر من 1700 طالب وطالبة، وخرجت العديد من حفظة وحافظات القرآن الكريم في مختلف الأعمار السنية.

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بـ 50 حافظًا وحافظة.. انطلاق مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن بالأفلاج
سبق

انطلقت مساء اليوم الجمعة، تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة أمير الرياض، التي تستضيفها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، ويتنافس بها 50 حافظاً وحافظة من محافظات جنوب الرياض "الخرج، الدلم، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، وادي الدواسر، تمرة، السليل".

وبدأت المسابقة بكلمة ترحيبية لمدير الشؤون الإدارية بجمعية تحفيظ القرآن، الشيخ سعيد بن مبارك الزعير، وتفاصيل مواعيد ترتيب المشاركين، تلا ذلك كلمة لمعلم الحلقات الشيخ عبدالجواد شاهين، عن أهمية القرآن كما أوضح عددًا من بنود المسابقة وتوزيع درجاتها.

يذكر أن جمعية التحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج، تضم أكثر من 1700 طالب وطالبة، وخرجت العديد من حفظة وحافظات القرآن الكريم في مختلف الأعمار السنية.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
06:29 PM

بـ 50 حافظًا وحافظة.. انطلاق مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن بالأفلاج

تشمل 8 من محافظات جنوب الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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انطلقت مساء اليوم الجمعة، تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة أمير الرياض، التي تستضيفها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأفلاج، ويتنافس بها 50 حافظاً وحافظة من محافظات جنوب الرياض "الخرج، الدلم، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، وادي الدواسر، تمرة، السليل".

وبدأت المسابقة بكلمة ترحيبية لمدير الشؤون الإدارية بجمعية تحفيظ القرآن، الشيخ سعيد بن مبارك الزعير، وتفاصيل مواعيد ترتيب المشاركين، تلا ذلك كلمة لمعلم الحلقات الشيخ عبدالجواد شاهين، عن أهمية القرآن كما أوضح عددًا من بنود المسابقة وتوزيع درجاتها.

يذكر أن جمعية التحفيظ القرآن الكريم بالأفلاج، تضم أكثر من 1700 طالب وطالبة، وخرجت العديد من حفظة وحافظات القرآن الكريم في مختلف الأعمار السنية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,594
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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