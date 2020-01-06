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مقتل 31 وإصابة 22 من عناصر حركة طالبان في أفغانستان

في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية

قُتل 31 من عناصر حركة طالبان وأُصيب 22 آخرون خلال 24 ساعة في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، على موقعها الإلكتروني اليوم: "إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّت قوات الدفاع والأمن الأفغانية 14 هجوماً مشتركاً وعمليات تطهير مخططاً لها مسبقاً".

وأضاف البيان "شنّت القوات الجوية أيضاً خمس غارات جوية على مواقع المسلحين في 14 مقاطعة بالبلاد، ونتيجة لذلك قُتل 31 من المسلحين وأُصيب 22 آخرون".

أفغانستان حركة طالبان غارات جوية

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مقتل 31 وإصابة 22 من عناصر حركة طالبان في أفغانستان
سبق

قُتل 31 من عناصر حركة طالبان وأُصيب 22 آخرون خلال 24 ساعة في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، على موقعها الإلكتروني اليوم: "إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّت قوات الدفاع والأمن الأفغانية 14 هجوماً مشتركاً وعمليات تطهير مخططاً لها مسبقاً".

وأضاف البيان "شنّت القوات الجوية أيضاً خمس غارات جوية على مواقع المسلحين في 14 مقاطعة بالبلاد، ونتيجة لذلك قُتل 31 من المسلحين وأُصيب 22 آخرون".

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:38 AM

مقتل 31 وإصابة 22 من عناصر حركة طالبان في أفغانستان

في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل 31 من عناصر حركة طالبان وأُصيب 22 آخرون خلال 24 ساعة في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، على موقعها الإلكتروني اليوم: "إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّت قوات الدفاع والأمن الأفغانية 14 هجوماً مشتركاً وعمليات تطهير مخططاً لها مسبقاً".

وأضاف البيان "شنّت القوات الجوية أيضاً خمس غارات جوية على مواقع المسلحين في 14 مقاطعة بالبلاد، ونتيجة لذلك قُتل 31 من المسلحين وأُصيب 22 آخرون".

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