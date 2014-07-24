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بعد ارتفاع الإصابات بالمتغير "دلتا".. آيسلندا تعيد فرض قيود "كورونا"

كانت واحدة من أوائل الدول التي رفعت جميع قيود عن السياح المحصنين

بعدما كانت واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد عن السياح المحصنين، أعلنت آيسلندا الجمعة عن تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وفي نهاية يونيو رفعت آيسلندا قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتلك المتعلقة بالتجمعات العامة وساعات عمل الحانات والمطاعم، والتي كانت قد فرضتها في مارس العام الماضي.

واعتبارًا من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس، ستمنع التجمعات العامة لأكثر من 200 شخص، وسيعاد فرض قواعد التباعد الاجتماعي المحددة بمسافة متر، وسيتعيّن على الحانات والمطاعم الإغلاق في الساعة 11,00 مساء.

وبحسب "رويترز": يُسمح لأحواض السباحة والمرافق الرياضية المغلقة أن تعمل بنسبة 75 بالمئة من طاقتها، وسيكون وضع الكمامات في الداخل إلزاميًّا.

ورغم أن أكثر من 85 بالمئة من السكان ممن هم فوق 16 عامًا تلقّوا جرعتين من اللقاح، شهدت آيسلندا طفرة في الإصابات وصلت إلى 355 حالة منذ 12 يوليو.

ونسبت غالبية الإصابات للمتحورة دلتا التي رصدت أولًا في الهند.

وستعيد آيسلندا فرض القيود على حدودها مع شرط إبراز اختبار "بي سي آر" سلبيًّا أجري قبل أقل من 72 ساعة للمسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح.

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بعد ارتفاع الإصابات بالمتغير "دلتا".. آيسلندا تعيد فرض قيود "كورونا"
سبق

بعدما كانت واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد عن السياح المحصنين، أعلنت آيسلندا الجمعة عن تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وفي نهاية يونيو رفعت آيسلندا قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتلك المتعلقة بالتجمعات العامة وساعات عمل الحانات والمطاعم، والتي كانت قد فرضتها في مارس العام الماضي.

واعتبارًا من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس، ستمنع التجمعات العامة لأكثر من 200 شخص، وسيعاد فرض قواعد التباعد الاجتماعي المحددة بمسافة متر، وسيتعيّن على الحانات والمطاعم الإغلاق في الساعة 11,00 مساء.

وبحسب "رويترز": يُسمح لأحواض السباحة والمرافق الرياضية المغلقة أن تعمل بنسبة 75 بالمئة من طاقتها، وسيكون وضع الكمامات في الداخل إلزاميًّا.

ورغم أن أكثر من 85 بالمئة من السكان ممن هم فوق 16 عامًا تلقّوا جرعتين من اللقاح، شهدت آيسلندا طفرة في الإصابات وصلت إلى 355 حالة منذ 12 يوليو.

ونسبت غالبية الإصابات للمتحورة دلتا التي رصدت أولًا في الهند.

وستعيد آيسلندا فرض القيود على حدودها مع شرط إبراز اختبار "بي سي آر" سلبيًّا أجري قبل أقل من 72 ساعة للمسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:13 AM

بعد ارتفاع الإصابات بالمتغير "دلتا".. آيسلندا تعيد فرض قيود "كورونا"

كانت واحدة من أوائل الدول التي رفعت جميع قيود عن السياح المحصنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما كانت واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد عن السياح المحصنين، أعلنت آيسلندا الجمعة عن تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وفي نهاية يونيو رفعت آيسلندا قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتلك المتعلقة بالتجمعات العامة وساعات عمل الحانات والمطاعم، والتي كانت قد فرضتها في مارس العام الماضي.

واعتبارًا من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس، ستمنع التجمعات العامة لأكثر من 200 شخص، وسيعاد فرض قواعد التباعد الاجتماعي المحددة بمسافة متر، وسيتعيّن على الحانات والمطاعم الإغلاق في الساعة 11,00 مساء.

وبحسب "رويترز": يُسمح لأحواض السباحة والمرافق الرياضية المغلقة أن تعمل بنسبة 75 بالمئة من طاقتها، وسيكون وضع الكمامات في الداخل إلزاميًّا.

ورغم أن أكثر من 85 بالمئة من السكان ممن هم فوق 16 عامًا تلقّوا جرعتين من اللقاح، شهدت آيسلندا طفرة في الإصابات وصلت إلى 355 حالة منذ 12 يوليو.

ونسبت غالبية الإصابات للمتحورة دلتا التي رصدت أولًا في الهند.

وستعيد آيسلندا فرض القيود على حدودها مع شرط إبراز اختبار "بي سي آر" سلبيًّا أجري قبل أقل من 72 ساعة للمسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح.

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