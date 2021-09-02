تستمر لـ8 مساءً.. حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.